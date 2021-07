KinderTanzTheater bietet Feriencamp in Oranienburg an

Oranienburg

In den Sommerferien bietet das KinderTanzTheater ein kostenloses Feriencamp an. Der Workshop findet vom 19. bis 30. Juli immer montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr im Friedrich-Wolf-Haus in Lehnitz statt. Am letzten Freitag, den 30. Juli, findet die Premiere des Tanztheaterstücks in Lehnitz statt, zu der alle Interessierten herzlich eingeladen sind. Vom 21. bis 23. August wird noch einmal im Eltern-Kind-Treff in Oranienburg geprobt. Dort wird es am 22. und 23. August auch Aufführungen für Schulklassen geben.

Wirken weiblicher Persönlichkeiten als Thema

Held*innen in die Welt!“ ist bereits die 7. Tanztheaterproduktion, die unter der Leitung von Sozialpädagogin Saskia Waurich, Theaterpädagogin Kathrin Thiele und dem Choreographen Francisco Cuervo mit in Oranienburg lebenden Kindern entsteht und bei der die Kunstformen Theaterschauspiel, zeitgenössischer Tanz und die Ideen der Kinder in einen Dialog treten. Die Workshops stehen Kindern aus unterschiedlichsten Ursprungsnationen offen und finden unter dem Motto einander begegnen, sich kennenlernen, Vorurteile sowie Sprachbarrieren abbauen und gemeinsam das Ziel verfolgen, ein Tanztheaterstück auf die Bühne zu bringen statt.

Die Teilnehmer können ihre eigenen Ideen in das Stück einbringen. Quelle: Enrico Kugler

In diesem Jahr ist das Wirken von weiblichen Persönlichkeiten Thema des Theatercamps. Anhand des Dokumentarfilms „I‘m Greta“, der Graphic Novel „Marie Curie“ oder Gedichtcollagen der Schriftstellerin Hertha Müller werden eigene Text- und Bildcollagen erarbeitet, die dann in Spiel-, Sprech-, und Tanzszenen umgesetzt werden. Wo hört der Text auf, wo fängt das Bild an? Wie können Gedanken und Positionen vertanzt werden? Welche Gestik, Mimik und Sprechhaltungen werden für die Textcollagen gefunden? Wie können Bewegungsabläufe entstehen, wie Körperbilder und gesprochene Texte verknüpft werden? Das sind die spannenden Fragen mit denen sich die Kinder im Workshop beschäftigen.

Anmeldung zum Workshop per E-Mail

Träger des kostenlosen Ferienangebots, das in Kooperation mit dem Kreisjugendring Oberhavel e.V. und der Stadt Oranienburg stattfindet, ist der ImPuls e.V., ein anerkannter Träger der Kinder-und Jugendhilfe im Landkreis Oberhavel. Gefördert wird das Projekt mit Mitteln aus dem Bundesprogramm „tanz und theater machen stark über den „Freie Darstellende Künste e.V.“

Fragen & Anmeldung zum Workshop bitte per Mail unter tanztheater@impuls-ev.eu oder an Saskia Waurich unter Telefon 0151/10191743. Für die Aufführungen ist bisher nur für die Schullaufführung eine Anmeldung nötig.

