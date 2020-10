Kinochef Mario Nazahn: „Rechne nicht mehr mit einer Öffnung in diesem Jahr“

Oranienburg

Die ab dem 2. November greifenden neuen Richtlinien seitens der Landesregierung zur Eindämmung des Coronavirus treffen auch die Freizeiteinrichtungen in Oranienburg hart. Der Tier- und Freizeitpark Germendorf, die Turm-Erlebniscity und auch das Kino in der Berliner Straße – alle müssen ab Montag erneut schließen.

Kinochef nicht überrascht von erneuter Schließung

„Wenn man die Berichterstattung der vergangenen Tage genau verfolgt hat, konnte man mit dieser Entscheidung rechnen. Von daher haben wir diese Entscheidung kommen sehen“, zeigt sich Kinochef Mario Nazahn nicht überrascht. Für die Mitarbeiter des Kinos heißt dies nun wieder in Kurzarbeit gehen. Ende August flimmerten nach fünf Monaten Zwangspause erstmals wieder Filme über die Leinwand, Mario Nazahn befürchtet nun eine erneut längere Pause. „Um ehrlich zu sein rechne ich nicht damit, dass in diesem Jahr die Schließung aufgehoben wird“, so der Kinochef betrübt.

In Oranienburg griffen laut Kinochef Mario Nazahn die Abstands- und Hygieneregelungen. Quelle: Enrico Kugler

Mario Nazahn blickt schon jetzt auf ein schwieriges Jahr 2020. „Für die gesamte Kinobranche ist das laufende Jahr natürlich sehr bescheiden verlaufen, um es mal milde auszudrücken. Wir müssen nun einfach abwarten, wie sich alles entwickelt.“ Allerdings bekräftigt Nazahn auch, dass man sich als Kinobetreiber an alle Richtlinien gehalten halt. „So ganz verstehen kann ich diese Entscheidung nicht. Wir haben in den zurückliegenden Monaten bewiesen, dass alle Abstands- und Hygieneregelungen gegriffen haben.“

