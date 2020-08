Kira Elisabeth Koch – die Geige ist ihre große Liebe

Oranienburg

Die zehnjährige Geigerin Kira Elisabeth Koch der Musikwerkstatt Eden in Oranienburg hat beim 24. Carl-Schroeder-Wettbewerb 2020 den 1. Preis mit Höchstpunktzahl in der Kategorie „Violine Solo“ gewonnen. Auch wenn der Anschein erweckt wurde, die Kultur sei in der Corona-Krise ziemlich zum Erliegen gekommen, so sind die Lehrerinnen und Lehrer der Musikwerkstatt Eden aktiv geblieben und haben neben dem Onlineunterricht nach kreativen Lösungen gesucht, um die Kinder und Jugendlichen weiter zu fördern. Die Violinlehrerin Michiko Feuerlein hat für ihre Schülerin Kira E. Koch den 24. Carl-Schroeder-Wettbewerb ausgesucht, der jedes Jahr im Mai im Kyffhäuserkreis stattfindet. So haben die beiden eine intensive Vorbereitung während der Coronazeit gehabt und konnten neue Ziele setzen und finden.

Kiras ganz große Liebe ist die Geige. Quelle: privat

Anzeige

„Die Geige ist Kiras ganz große Liebe“, sagt Mutter Karla Haltenwanger-Koch. Im Alter von zwei Jahren habe Kira Elisabeth beschlossen, Geige zu lernen, erzählt die Mutter schmunzelnd. Da sei sie von ihrer Tochter in die Drogerie geschickt worden, um ein solches Instrument zu kaufen. Es habe eine ganz Weile gedauert, dem Kind klarzumachen, dass es in einer Drogerie keine Geige zu kaufen gibt und dass es überhaupt ziemlich schwer sein dürfte, ein solches Instrument für ein so kleines Mädchen zu finden. Aber die Mama hatte zum Glück einen rettenden Einfall und bastelte ihrer Tochter eine Geige aus Pappe und auch einen passenden Bogen dazu. Damit habe die Kleine dann fortan vor dem Computer gesessen, klassische Musik gehört und mit dem selbstgebastelten Instrument immer die Einsätze gegeben – zum Beispiel bei Mozarts kleiner Nachtmusik.

Weitere MAZ+ Artikel

Kira Elisabeth mit ihrem sechsjährigen Bruder Leo, der Cello spielt. Quelle: privat

Als Kira Elisabeth knapp fünf Jahre war, durfte sie ein Konzert in der Berliner Philharmonie hören, bei dem auch junge Geiger auftraten. Da stand für sie fest, unbedingt Geigenunterricht haben zu wollen. „Kira bringt die Fähigkeiten mit, Geige auf höchstem Niveau zu lernen“, sagt Mama Karla Haltenwanger-Koch, die als Konzertpianistin ebenfalls der Musik sehr zugetan ist und die Tochter schon oft bei Vorspielen und Wettbewerben – so auch jüngst beim Carl-Schroeder-Wettbewerb – begleitet hat. Und Kira habe dann auch im ersten halben Jahr Unterricht so viel gelernt, wie andere Schüler in zwei Jahren. Dennoch ist die Mama weit davon entfernt, ihre Tochter unter Druck zu setzen. „Man weiß noch nicht, wo die Reise mit Kira hingeht“, sagt sie. Es mache großen Spaß zu sehen, mit wie viel Enthusiasmus und Freude Kira das Violinenspiel erlernt. Wenn die Familie zum Beispiel Urlaub habe und ausschlafen könne, stehe Kira um 7 Uhr auf, greife zur Geige und übe.

Die Freude am Musikmachen ist Kira Elisabeth Koch förmlich ins Gesicht geschrieben. Zum Üben zwingen muss die Zehnjährige niemand. Quelle: privat

Die Musikalität und der Spaß am Spielen ihres Instrumentes ist Kira Elisabeth offenbar in die Wiege gelegt worden. Eltern, Großeltern, Tanten – alle haben Instrumente gespielt beziehungsweise tun dies heute noch. Auch der sechsjährige Bruder Leo spielt bereits Cello. „Die beiden musizieren gerne zusammen“, sagt Mama Karla. Für Leo sei Kira die beste große Schwester, die er sich vorstellen könne. Beide würden oft gemeinsam im Garten herumtollen und spielen. Darüber hinaus tanze Kira aber auch sehr gerne und studiere mit ihren Freundinnen kleine Choreographien ein. Ihre Tochter sei nämlich ein großer Fan von koreanischem Pop. Und in der Schule? Auch da liegt für Kira Musik drin. „Sie hat alles Einsen“, erzählt die Mama. Was die Schule betrifft sei die Zehnjährige ebenso ehrgeizig wie beim Üben mit der Geige. Da würden täglich schon zwei bis drei Stunden zusammenkommen, die Kira mit dem Instrument verbringt.

Kira Elisabeth Koch erhält in der Musikwerkstatt Eden Unterricht von Geigenlehrerin Michiko Feuerlein. Quelle: privat

Geigenlehrerin Michiko Feuerlein, die, wie sie sagt, unheimlich gerne in der Musikwerkstatt Eden unterrichtet, ist gespannt, wie die Entwicklung von Kira weitergehen wird. Zumal Kira ab dem 24. August auf das Bach-Gymnasium in Berlin-Mitte wechselt. „Kira übt sehr intensiv und mit sehr viel Ernst und sei immer ganz fantastisch auf den Unterricht vorbereitet“, sagt die Lehrerin. Sie freue sich immer sehr darauf, gemeinsam mit Kira musizieren zu können

Von Bert Wittke