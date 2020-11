Kirchenkreis Oberes Havelland: Herbstsynode als Zoom-Konferenz

Oberhavel

Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens in Verbindung mit der Corona-Pandemie ist die ursprünglich für den 6. und 7. November geplante Herbstsynode des Kirchenkreises Oberes Havelland kurzfristig auf eine hybride Zoom-Konferenz umgestellt worden. Nachdem bereits die Frühjahrssynode des Kirchenkreises aufgrund coronabedingter Umgangsbeschränkungen hatte abgesetzt werden müssen, war dieser Schritt notwendig geworden, denn es standen nunmehr wichtige Wahlen an. In sechs verschiedenen Orten trafen sich deshalb Ende vergangener Woche die Synodalen, um sich ab 18 Uhr via Zoom zusammenzuschalten.

Dafür wurden in Velten, Sachsenhausen und Lindow, in Gransee im Gemeindehaus und in der Suptur, im Templiner Gemeindehaus (zwei Räume) sowie in der Winterkirche von Zehdenick insgesamt acht Ort für jeweils bis zu zehn Teilnehmern geschaffen und mit Webcams und Konferenzfreisprechern ausgestattet. Von den 65 gewählten Synodalen waren 57 anwesend, was einer Beteiligung von immerhin rund 88 Prozent entspricht.

Pfarrer Friedemann Humburg erneut zum Präses gewählt

Neben dem Haushalts- und Stellenplan standen die Wahl des Präses und die Wahl des Präsidiums der Kreissynode auf der Tagesordnung. Weiterhin wurden die Vertreter des Kirchenkreises zur Landessynode und der Kreiskirchenrat, sowie der stellvertretende Superintendent gewählt.Zum Präses der Kirchenkreises Oberes Havelland wählten die Abgeordneten erneut Pfarrer Friedemann Humburg aus Oranienburg, der damit weitere sechs Jahre dieses Amt ausüben wird. Nach dem Ausscheiden von Sabine Benndorf aus dem Präsdium der Kreissynode wird Pfarrerin Juliane Lorasch aus Gutengermendorf ihren Platz einnehmen und gemeinsam mit Silke Mißling aus Templin und Friedemann Humburg das neue Präsidium bilden. Auf der Landessynode wird der Kirchenkreis Oberes Havelland künftig von Claudia Angladagis aus Oranienburg und Isabell Pawletta aus Gransee vertreten sein. Als Stellvertretender von Superintendent Uwe Simon bestätigten die Synodalen erneut Pfarrer Peter Krause aus Sachsenhausen.

