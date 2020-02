Große Geschenke und leuchtende Augen: Kita „Bäkestrolche“ offiziell eingeweiht

Schmachtenhagen

Große Geschenke, bunte Luftballons und strahlende Kinderaugen gab es am Donnerstag in der Kita „Bäkestrolche“ zur feierlichen Eröffnung. Für Kita-Leiterin Anne Kühne (30) ist damit „ein großer Traum in Erfüllung gegangen.“ Seit August 2018 leitet die Wensickendorferin die Geschicke der Schmachtenhagener Kita, in der insgesamt 125 Kinder betreut werden können. „Davon werden etwa 45 Kinder im Krippenbereich betreut, 80 vom Übergang in den Kindergarten bis zum Schulalter.“

Auch Bürgermeister Alexander Laesicke überreichte Geschenke an Kita-Leiterin Anne Kühne. Quelle: Stefanie Fechner

Neben Landrat Ludger Weskamp und Bürgermeister Alexander Laesicke ließen es sich auch viele Vertreter der Stadt Oranienburg, des Schmachtenhagener Ortsbeirates, Ortsvorsteherin Katrin Kittel und auch die Grundschule Schmachtenhagen nicht nehmen, zahlreiche Geschenke zu überreichen und Glückwünsche zu übermitteln. Auch der Leiter der Stadtbibliothek Oranienburg, Daniel Fehlauer, nahm an der feierlichen Einweihung teil. „Seit Herbst vergangenen Jahres gibt es eine Kooperation zwischen der Stadtbibliothek und der Kita „Bäkestrolche“, erklärte er. „Wir stehen in einem guten Kontakt, die Gruppen besuchen uns regelmäßig und werden von uns mit Medien versorgt.“

„Bäkestrolche“ übernehmen die Eröffnung

Die Eröffnung der Feierlichkeiten übernahmen nach einem kurzen Grußwort von Bürgermeister Laesicke natürlich die „Bäkestrolche“. Mit ihrem tollen Programm ernteten die Knirpse viel Applaus, ehe Alexander Laesicke wieder das Wort ergriff. „Ihr habt schon viel Spaß und Leben in das Haus gebracht“, lobte er das Engagement der Kinder, die bereits am 17. Februar in ihre neuen Räume eingezogen sind. „Die Schmachtenhagener haben lange auf ihre neue Kita hingefiebert, nun ist es vollbracht. Mein großer Dank geht an alle Beteiligten.“ 3,8 Millionen Euro hat das Projekt insgesamt gekostet, 1,85 Millionen davon kommen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes. Auch Landrat Ludger Weskamp freute sich über den „tollen Termin“.

Der Kita-Neubau rundet den Campus rund um die Schule ab. Quelle: Stefanie Fechner

Und so haben die Käfer, Hummeln, Wühlmäuse und Spatzen nun in dem lichtdurchfluteten, zweigeschossigen Bau jede Menge Platz zum Spielen, Toben und Lernen. Dazu stehen den Kindern unter anderem ein Experimentierraum, ein Snoezelraum zur Entspannung und eine kleine Bibliothek zur Verfügung. Wie die Erzieher erzählen, finden vor allem die bodentiefen Fenster großen Anklang bei den Kindern. So würden sie oft davor liegen und die Natur betrachten. Auch wenn Schmachtenhagens Ortsvorsteherin Katrin Kittel glücklich und dankbar über den zügigen Neubau der Kita ist, so sieht sie doch noch Potenzial. „Wenn die Entwicklung weiter so anhält, reichen die Plätze leider nicht lange. Ich bin wirklich dankbar, aber es ist noch nicht die Endstation.“ Mit dem barrierefreien Kitaneubau wird der Schulcampus aus Grundschule, Hort und Jugendclub vervollständigt, ohne dass zwischen den Kinderbetreuungseinrichtungen öffentliche Straßen überquert werden müssen.

Pläne für das alte Kita-Gebäude

Auch für das alte Kita-Gebäude auf der anderen Straßenseite gibt es bereits Pläne. „Wir würden gern ein Gemeinschaftshaus daraus machen“, so die Ortsvorsteherin. „Dazu haben wir auch bereits Gespräche mit der Stadt Oranienburg geführt. Inzwischen wird ein Konzept für die Nutzung erarbeitet.“ Mit dem Gemeinschaftshaus würden gleichzeitig Räumlichkeiten in der Schule frei werden. „Diese könnte man dann nutzen, um die Platzsituation im Hort zu entschärfen.“ In der Vergangenheit war es deswegen zu großen Protesten seitens der Eltern der Hortkinder gekommen ( MAZ berichtete).

Von Stefanie Fechner