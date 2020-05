Die fehlende Kita-Betreuung macht vielen Eltern, die keinen Anspruch auf Notbetreuung haben, stark zu schaffen. In einem Brandbrief fordern sie, die Einrichtungen dem 25. Mai wieder für alle Kinder zu öffnen. Laut der aktuellen Eindämmungsverordnung sind jetzt die Landkreise am Zug – in Oberhavel die Kommunen.