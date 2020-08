Kita-Neubau in Sachsenhausen: Planmäßig und historisch

Oranienburg

Der Stolz und die Freude waren Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke am Donnerstag buchstäblich ins Gesicht geschrieben. „Wir freuen uns sehr darüber, dass der Ortsteil Sachsenhausen endlich eine Krippe bekommt.“ Bisher war dies nicht der Fall, die Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ nahm erst Kinder ab zwei Jahren auf. Durch den sich seit November 2019 im Bau befindlichen Neu-und Erweiterungstrakt wird man dies verändern. 4,1 Millionen Euro kostet der Bau, wovon 17,5 Prozent aus Fördergeldern bestehen. „Wir liegen im Zeit- und Kostenplan und sind guter Dinge, dass wir die Kindertagesstätte ab März 2021 in Betrieb nehmen können“, ergänzt Alexander Laesicke beim offiziellen Pressetermin.

Richtfest der Kita „Kleine Strolche“ in Sachsenhausen. Quelle: Enrico Kugler

Anzeige

Dieser hatte sogar ein wenig historischen Touch. Zum einen befindet sich die Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ in der ältesten Straße des Oranienburger Ortsteiles Sachsenhausen, wie die stellvertretende Ortsvorsteherin Nicole Fienke berichtete. „In der Friedrichstraße wurde die Gemeinde Sachsenhausen gegründet. Von daher sind wir auch sehr froh und glücklich, dass wir nun eine deutliche Qualitätssteigerung für unseren Ortsteil erhalten, auf historischem Grund.“ Zum anderen wurde die Grundsteinlegung zeitgleich mit dem Richtfest durchgeführt, was so normalerweise nicht der Fall ist. „ Oranienburg ist halt anders“, scherzte Bürgermeister Laesicke. Die Corona-Pandemie verhinderte im März die offizielle Grundsteinlegung, die nun parallel zum Richtfest nachgeholt wurde. Dabei wurde, wie üblich bei einer Grundsteinlegung, auch eine Zeitkapsel in den Fußboden des Neubaus eingelassen. Dabei halfen dem Bürgermeister auch einige Kinder der Kita „Kleine Strolche“, die sich anschließend noch musikalisch bei den Bauarbeitern bedankten.

Weitere MAZ+ Artikel

Nicole Fienke und Alexander Laesicke. Quelle: Enrico Kugler

Im Herbst des Vorjahres mussten die knapp 50 Kinder der Kita „Kleine Strolche“ ihr Nest verlassen, bis zum Abschluss der Bauarbeiten sind sie im Schlosspark untergebracht. 125 Plätze soll die Kindertagesstätte ab März 2021 dann zur Verfügung stellen, Plätze die dringend benötigt werden, wie Alexander Laesicke bekräftigt: „Unsere wachsende Stadt braucht dringend Kitaplätze. Ich freue mich daher sehr, dass wir mit dem modernen Neu- und Erweiterungsbau rund 60 weitere Kinder betreuen können.“ Das Erweiterungsgebäude wird als eingeschossiger, kompakter Baukörper quer zum Bestandsgelände entlang der nordöstlichen Grundstücksgrenze angeordnet.

Neubau passt zum Charakter der Wohngegend

Im Neubau werden die Gruppenräume des Kindergartenbereiches sowie sämtliche Funktionsbereiche untergebracht. Mittelpunkt ist das multifunktionale Foyer, das temporär um die Fläche des Speise- und Bewegungsraumes erweitert werden kann – dieses bildet auch gleichzeitig den Verteiler zwischen Kindergarten- und Krippenbereich. Nicole Fienke zeigte sich dabei sehr glücklich über die Bauart des Neubaus: „Durch die Spitzdächer passt der Neubau charakterlich wunderbar zum bisherigen Bild dieser historischen Straße und wird sich demnach gut einbinden.“

Außenbereich soll im Mai 2021 fertiggestellt werden

Der neue Haupteingang der Kita wird von der Friedrichstraße aus mit einer Pflasterfläche erschlossen. Im weiteren Verlauf wird an den vorhandenen Friedhofsweg angeschlossen. Im vorderen Bereich können die Gebäudeausgänge stufenlos an diesen Weg angebunden werden. Der ursprünglich mal angedachte Fertigstellungstermin, November 2020, wurde bereits frühzeitig verworfen, da nach der Öffnung des Daches vom Bestandsgebäude festgestellt wurde, dass dieses nicht mehr zu sanieren sei und demnach erneuert werden musste. Seit dem 10. August wird der neue Dachstuhl gesetzt. Ebenfalls hat der Einbau der Fenster begonnen. Zum Gebäudetrakt wird auch der Außenbereich komplett neugestaltet, dieser soll im Mai 2021 fertiggestellt sein.

Von Knut Hagedorn