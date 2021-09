Seit Januar dieses Jahres ist die neue Kita Stadtspatzen in Oranienburg in Betrieb, eine offizielle Einweihung gab es aber bislang coronabedingt nicht. Diese wurde am Freitagvormittag nachgeholt und die Kinder der Kita überraschten Bürgermeister Alexander Laesicke mit einer eigens komponierten Hymne.