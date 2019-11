Klare Ansage vom Bürgermeister: Erhalt des Denkmals!

Oranienburg

Der „Alte Speicher“ in Oranienburg – bleibt er? Oder wird er im Rahmen der Bauarbeiten doch abgerissen? Mit diesem Thema beschäftigte sich am Dienstagabend der Bauausschuss – in einer nicht öffentlichen Sondersitzung. Dabei haben alle Seiten noch einmal den gegenwärtigen Stand der Dinge reflektiert und ihre jeweiligen Positionen verdeutlicht, wird am Abend aus der Pressestelle der Stadt mitgeteilt.

Der Bürgermeister habe erneut betont, dass er auf den Erhalt des Denkmals besteht: „Wir als Stadt nehmen den Speicher als denkmalgeschütztes Gebäude ernst, als stadtbildprägendes Gebäude in der Mitte unserer Stadt liegt er uns sehr am Herzen“, so Laesicke. „In diesem Zusammenhang gehen wir davon aus, dass der Denkmalschutz auch erhalten bleibt und die Denkmalschutzbehörde dem Abrissantrag des Investors nicht zustimmen wird.“

„Für den Fall, dass der Abriss aber doch genehmigt wird, sind wir bereit, uns mit möglichen Alternativen auseinanderzusetzen“, so Laesicke. „Wenn der Investor dahingehend seine Glaubwürdigkeit unterstreichen möchte, erwarten wir, dass er bei den Planungskosten für mögliche Optionen in Vorleistung geht.“

„Genau darum geht es heute Abend“, reagierte Karsten Lüchow seitens der TAS-Unternehmensgruppe auf die Äußerungen des Bürgermeisters auf MAZ-Nachfrage. „Der Investor legt genau dafür seine Pläne vor.“ Zu Ergebnissen der Sitzung konnte er sich am Abend noch nicht äußern.

Ein Gutachten sage, dass die Sanierung des „Alten Speichers“ wirtschaftlich nicht zumutbar sei. Seit Monaten wird nach Lösungen gesucht.

Von MAZonline