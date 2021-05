Oranienburg

Am 14. Mai endet das Online-Beteiligungsverfahren zur Weiterentwicklung der Oranienburger Innenstadt, in dem Bürgerinnen- und Bürger Ideen und Anregungen einreichen können. Mit Spannung blickt auch die Oranienburger Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf das Ende des Verfahrens und hat dabei vor allem eine Frage: Wie geht es dann weiter?

Historisch einmalige Chance nicht verpassen

„Im Rahmen der städtebaulichen Planung und Sanierung der Innenstadt eröffnet sich für alle Akteure, Verantwortliche und Einwohner die historisch einmalige Chance, den Charakter unserer Stadt auf Jahrzehnte positiv zu verändern und ihr ein Profil zu geben“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Fraktion. „Für uns ganz wichtig ist dabei die offene Beteiligung der Bürgerinnen- und Bürger, es muss ein extern moderiertes Beteiligungsverfahren geben, welches die Ideen auswertet. Macht dies die Stadtverwaltung alleine, hätte man sich das Verfahren sparen können“, bekräftigt Jörg Roitzsch. „Für uns ist es auch sehr wichtig, die Innenstadtentwicklung als komplexe Angelegenheit zu betrachten. Neben der Bernauer Straße gehören dazu auch die Flächen am Fischerkiez, der Rungestraße und die Brache vor dem Schloss“, bekräftigt Anne Schumacher, die als sachkundige Einwohnerin im Sozialausschuss vertreten ist. „Wir wollen Begegnungsstätten schaffen und nicht etwas erbauen, was am Ende zu einer Schlafstadt führt“, ergänzt Jörg Roitzsch.

Die grüne Lunge der Stadt Oranienburg: der Fischerkiez Quelle: Robert Roeske

Drei Handlungsschwerpunkte sieht die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Da wäre zunächst der Schlossplatz mit den südlichen Baufeldern. Die vorhandenen Grünflächen mit Verschattung, so unter anderem zwischen Bibliothek und dem Parkplatz des Landkreises, sollen unbedingt bestehen bleiben und nicht bebaut werden. Die große Brache, die bislang zum Parken genutzt wird, soll kulturellen Zwecken und Wohnen, da aber nur in kleinteiliger Bebauung, vorbehalten sein. „Sollte das Hotel „Eilers“ wiederaufgebaut werden, dann muss man dieses Gebäude auch mit Leben erfüllen und nicht einfach nur bauen und dann veröden lassen, wie zum Beispiel bei reinen Büroflächen“, bekräftigt Elisabeth Mandl-Behnke, Vorsitzende des Oranienburger Ortsverbandes.

Entwidmung der Bernauer Straße als Landesstraße

Ein wichtiger Punkt für die Fraktion ist auch die Zukunft der Flächen am Fischerkiez. „Wir sprechen uns ganz klar gegen eine Bebauung mit Wohneinheiten an dieser Stelle aus. Stattdessen soll der Fischerkiez als grüne Lunge der Stadt erhalten bleiben und aufgewertet werden. Die Kleingärten sollen zu Gemeinschaftsgärten umgewandelt werden, das Ufer soll durchgängig begehbar werden“, erklärt Jörg Roitzsch einige Ideen. Auch über die Entwicklung der Fläche in der Rungestraße hat man klare Vorstellungen: „Wir favorisieren eine konzeptbezogene Vorgabe und Planung. Regionalität steht gewerblich dort im Vordergrund und als Ergänzung zur Bernauer Straße“, so Schumacher. Eine wichtige Voraussetzung für eine positive Entwicklung der Bernauer Straße sei zu dem die Entwidmung der Bernauer als Landesstraße, so dass der motorisierte Verkehr beruhigt wird, unter anderem durch eine Tempo 20-Zone.

Von Knut Hagedorn