Klares Votum: Feuerwehrausschuss in Oranienburg wird kommen

Erhebliche technische Probleme sorgten am Montagabend für einen äußerst schwierigen und zähverlaufende Start in die Oranienburger Stadtverordnetenversammlung (SVV) im Kreistagssaal. Inmitten der Corona-Pandemie wurde die letzte SVV des Jahres 2020 nicht öffentlich ausgetragen, sondern im Onlineformat und als Hybridsitzung. Nur eine kleine Anzahl an Stadtverordneten durfte in den Kreistagssaal, die weiteren Ausschussmitglieder wurden online zugeschaltet.

CDU-Fraktion beantragt Abbruch der Sitzung

Allerdings traten dort immer wieder technische Probleme auf. Nach geschlagenen 45 Minuten beschlossen die Stadtverordneten den ersten Punkt – die Feststellung der Tagesordnung. Daraufhin beantragte die CDU-Fraktion um Christian Howe den Abbruch, welches aber von der Mehrzahl der Mitglieder abgelehnt wurde. “Wir haben von Beginn an darum geworben Geduld zu zeigen, es war uns klar das dieses Format nicht ohne Probleme funktioniert“, warb SVV-Vorsitzender Dirk Blettermann um Verständnis.

Klares Votum für einen Feuerwehrausschuss

Im Laufe der Sitzung konnten die technischen Probleme behoben werden. Eines der spannendsten und kontrovers diskutiertesten Themen der vergangenen Monate im politischen Oranienburg ist die von der Oranienburger Stadtverwaltung angedachte Zusammenlegung der drei Ortsfeuerwehren aus Schmachtenhagen, Wensickendorf und Zehlendorf. Besonders die Ortsfeuerwehr aus Zehlendorf wehrt sich vehement gegen eine Zusammenlegung und pocht auf einen Neubau eines Feuerwehrhauses. Um dem Thema noch mehr Gewicht zugeben wurde um 20.16 Uhr mit deutlicher Mehrheit der Beschluss über die Bildung und Besetzung eines zeitweiligen Feuerwehrausschusses gefasst. 30 Stadtverordnete stimmten mit Ja, vier mit Nein und einer Enthaltung. Vorsitzender des neu geschaffenen Ausschusses soll Jörg Roitzsch vom Bündnis 90/Die Grünen werden.

