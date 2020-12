Klasse Aktion: Germendorfer Firmenchef verschenkt 60 000 Masken

Germendorf

„Die Situation wird immer bedrohlicher und spitzt sich zu. Wir wollen einen kleinen Teil dazu beitragen, dringend benötigte Schutzmaterialien gegen das Coronavirus bereitzustellen.“ Und Bert Schanner, Chef des Germendorfer Unternehmens „Haus und Werkstatt 24“, lässt seinen Worten auch Taten folgen. Ab sofort verschenkt seine Firma insgesamt 60 000 Mund-Nasen-Bedeckungen.

60 000 Marken kostenlos abzugeben

„Ich war am Freitag selbst in einer Apotheke und wollte eigentlich nur eine Creme kaufen. Dort habe ich dann mitbekommen, dass viele ältere Menschen die von der Bundesregierung angekündigten kostenlosen Masken abholen wollten, und es keine gab. Wir geben demnach 10 000 FFP2-Masken und 50 000 herkömmliche Masken kostenlos ab“, so der 56-Jährige. Die Masken sollen vor allem für Berufsgruppen bereitgestellt werden, die viel Kontakt zu Publikum haben wie Ordnungsamt, Polizei, Rettungssanitäter, Ärzte, Busfahrer und Lehrer, aber auch Risikogruppen wie Ältere und chronisch Kranke. „Es muss doch möglich sein, zumindest für diese Gruppen ausreichend Masken anbieten zu können. Es wurde zwar immer wieder seitens der Bundesregierung mitgeteilt, dass genug Schutzmaterialien vorhanden sind, aber dies ist scheinbar nicht der Fall“, erklärt Bert Schanner seine Aktion und ergänzt: „Man muss sich doch ganz klar die Frage stellen, wenn nicht jetzt, wann dann? Die Zahlen steigen täglich an, es ist allerhöchste Zeit nun gegenzusteuern.“

Masken können auch geliefert werden

Die betroffenen Einrichtungen und Personen können sich direkt auf der Website https://www.hausundwerkstatt24.de/masken mit ihrem Bedarf melden. „Dort muss man nur ein kurzes Formular ausfüllen, wie groß der Bedarf ist und dann leiten wir die Masken weiter. Natürlich haben wir da vor allem Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Behindertenwerkstätten im Blick“, so Bert Schanner, der zugleich auch anbietet, bei Bedarf auch die benötigten Masken zu bringen. „Wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, die Masken weiterzuleiten, werden wir diese auch anliefern.“

Bert Schanner : „Gemeinsam gegen das Virus “

Für den Germendorfer ist es eine Selbstverständlichkeit, in dieser Notsituation zu helfen. „Wir haben vor geraumer Zeit eine sehr große Anzahl an Masken geordert. Warum sollen diese nun im Lager rumliegen, jetzt ist es wichtig alle notwendigen Stellen damit auszustatten.“ Daher richtet Bert Schanner auch einen Appell an alle: „Öffnet die Lager und verteilt die wirklich schützenden FFP2/KN95-Masken an die gefährdeten Bevölkerungsgruppen. Zusammen mit anderen Vorkehrungsmaßnahmen sollte es uns möglich sein, die Infektionszahlen spürbar nach unten zu drücken.

Von Knut Hagedorn