Klima-Demo sorgt für Verkehrschaos in Oranienburg

Oranienburg

Banner, Plakate, die rote Klimakarte und viel Lautstärke brachten die Demonstranten von Fridays For Future am Freitag mit nach Oranienburg. Um 12.05 – symbolisch dafür, dass es auch für die Rettung des Klimas bereits fünf nach zwölf ist – eröffnete Tobias Fiedler die Veranstaltung am Oranienburger Bahnhof. „Wir streiken heute unter dem Hashtag #NeustartKlima“, erklärte er den etwa 100 Demonstranten, die sich trotz Kälte, Wind und Nieselregen zusammengefunden hatten. Bei der letzten Demonstration am 20. September beteiligten sich noch über 500 Demonstranten.

Vom Bahnhof aus bewegte sich die Demo in Richtung Bernauer Straße. Quelle: Robert Roeske

Auch die Initiative Parents For Future beteiligte sich wieder an der Aktion. So sagte Nasrin Büttner in ihrer Eröffnungsrede, man fordere die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels aus dem Pariser Klimaabkommen und verwies auf den am Donnerstag vom Europaparlament ausgerufenen Klimanotstand in Europa, der „immerhin einen symbolischen Charakter habe“, so Büttner. Es sei beschämend, dass erst Kinder und Jugendliche ihren Schulunterricht bestreiken müssten, dass sie schlechte Noten in Kauf nehmen, ihre Freizeit und Hobbys opfern um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen.

Deutschlandweit wurde die Aktion Rote Klimakarte gestartet. Quelle: Robert Roeske

Gegen 12.30 Uhr setzte sich der Demonstrationszug dann in Begleitung der Polizei mit lauten Protestrufen und Gesängen in Bewegung. Vom Bahnhof aus ging es über die Stralsunder Straße weiter auf die Bernauer Straße. Mit den Absperrungen der Polizei traf das erwartete Verkehrschaos ein, die Fahrzeuge stauten sich bis weit in die Sachsenhausener Straße hinein. Auch in der Berliner Straße kam es zu einem massiven Stau, der von der Kreuzung am Schloss bis zum Südcenter zurückreichte. Anschließend ging es über die Schlossbrücke weiter bis zum Louise-Henriette-Gymnasium und über die Berliner Straße zurück bis zur Stadtbibliothek, wo auch die Abschlusskundgebung stattfand.

Die Plakate wurden auch zum Schutz gegen Wind und Wetter genutzt. Quelle: Robert Roeske

Von den Verkehrsteilnehmern wurde heute viel Geduld gefordert. Die meisten Fahrzeugführer nahmen die Verzögerung gelassen, einige wenige zeigten mit Hupen ist Missfallen, als die Demo an der Kreuzung Bernauer Straße Ecke Sachsenhausener Straße vorbeizog. Einzig am Kreisverkehr an der Kremmener Straße zeigten sich zwei Pkw-Fahrer äußerst uneinsichtig und missachteten die Weisung der Polizei.

Von Stefanie Fechner