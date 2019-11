Schüler und Eltern der Fridays For Future-Initiative rufen am „Black Friday“ auch in Oranienburg zum Streik auf. Die Aktivisten sind Teil der globalen Klimastreikaktion, die am Freitag stattfindet. „Seit 50 Wochen sind wir im Klimastreik und die Politik handelt nicht“, nennt Tobias Fiedler einen der Gründe für die neuerliche Protestaktion.