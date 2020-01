Oranienburg

Klischeefrei Erziehen – das fällt Eltern wie Erziehern gleichermaßen schwer. Da ist mal schnell der zweijährige Max auf dem Laufrad schon ein „großer Mann“ oder die dreijährige Maria mit dem Puppenwagen schon eine „richtige Mami“. Echte Männer weinen nicht und Mädchen sind noch all zu oft nicht stark genug. Dass Jungs vor 100 Jahren noch vornehmlich rosa und Mädchen hellblau trugen, ist dabei heute kaum mehr bekannt.

Neuer Medienkoffer

Um mit Vorurteilen und Klischees schon bei der Erziehung der Kleinsten aufzuräumen, haben sich die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Oranienburg, Christiane Bonk, und die stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Oberhavel, Doreen Reichert, für die Anschaffung des Medienkoffers „Klischeefreie Vielfalt und Diversität in Familien und Lebensweisen“ des Bonner Vereins klische*esc e.V. stark gemacht. Unterstützung kam von Kreismedien-Koordinator Michael Ciuberski.

Bisherigen Klischees entgegentreten

„Ob in Büchern, Filmen oder Computerspielen – noch immer werden Kinder Rollenbilder vermittelt, die ihnen zeigen, wie sie angeblich zu sein haben, also was typisch sei für Mädchen oder für Jungen“, erklärt Doreen Reichert. Ganz viele Kinder kommen in diesen Geschichten aber gar nicht vor, weil sie eine andere Hautfarbe, Herkunft oder Religionszugehörigkeit haben. Weil sie nur ein Elternteil haben, das sich um sie kümmert, weil sie eine Behinderung haben oder einfach nur andere Interessen und Wünsche. „Das kann dazu führen, dass sich Kinder aufgrund ihres Andersseins ausgeschlossen fühlen. Es ist deshalb wichtig, Themen wie Toleranz, Gleichheit und Ungleichheit, Rollenmuster und Vorurteile mit Kindern im Alltag zu thematisieren“, sagt Doreen Reichert.

Wichtige Rolle für Fachkräfte

Den Fachkräften in Kindertagesstätten kommt deshalb eine wichtige Rolle zu. Sie sind die ersten, die Kindern Themen wie Normierung, Unterschiede und Gemeinsamkeiten vermitteln und können so ein wirksames Gegengewicht schaffen zu Ausgrenzungen durch Rassismus, Sexismus, Trans- oder Homophobie und im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes einen aktiven Beitrag leisten, um Benachteiligungen abzubauen. „Alle Kinder sollen gleiche Chancen haben, um zu entdecken, was in ihnen steckt, und um ihre Talente zu entfalten. Die frühe Förderung von Kindern in der Kinderbetreuung leistet einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit – und sie soll zu gleichwertigen Lebensverhältnissen beitragen“, schreibt ganz aktuell das Bundesfamilienministerium zum Gute-KiTa-Gesetz.

Umfangreiches Angebot im neuen Medienkoffer

Der neue Medienkoffer „Klischeefreie Vielfalt und Diversität in Familien und Lebensweisen“ unter-stützt diesen Bildungsauftrag: Es handelt sich um einen Reisetrolley, der 30 Kinderbücher und zehn Fachbücher ebenso enthält wie eine Handpuppe, eine Puzzlebox und ein Begleitheft. Alle Materialien berücksichtigen die Vielfalt von Lebensrealitäten, die im Alltag von Kindern eine Rolle spielen. Die Geschichten verzichten auf Klischees, nehmen sie in den Blick oder stellen sie in Frage. Der Medienkoffer lädt dazu ein, gemeinsam mit Kindern zu lesen und mit ihnen zu diskutieren. Er soll außerdem Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen anregen und dabei unterstützen, inklusiv und geschlechtergerecht zu arbeiten sowie geschlechtliche Vielfalt, Familienkonstellationen und Geschlechterstereotype kindgerecht anzusprechen.

Medienkoffer im Kreismedienzentrum erhältlich

Er steht Fachkräften der Kindertagesstätten ab sofort im Kreismedienzentrum Oberhavel zur Aus-leihe zur Verfügung. Auch die Fachschule Sozialwesen in Trägerschaft des Landkreises Oberhavel, in der künftige Sozialassistentinnen und -Assistenten sowie staatlich anerkannte Erzieherin-nen und Erzieher ihre Ausbildung absolvieren, hat bereits Interesse an dem Medienkoffer angemeldet. Einen zweiten Medienkoffer gleicher Art wollen die Kita-Praxisberater des Landkreises Oberhavel für ihre Arbeit mit den Einrichtungen und Trägern anschaffen. Der Medienkoffer kann im Kreismedienzentrum, Willy-Brandt-Straße 20 in Oranienburg, entliehen werden. Ansprechpartner ist Michael Ciuberski (Telefon: 03301 601-7411). Insgesamt stehen den Kitas und Schulen im Landkreis dort mehr als 10.000 Medien für die Gestaltung des Kitaalltags und Unterrichts zur kostenfreien Ausleihe zur Verfügung.

