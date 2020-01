Oranienburg

Ein 20-jähriger Mann hat laut Polizei am Sonnabendabend in der Adolf-Dechert-Straße in Oranienburg einen pyrotechnischen Knallkörper entzündet. Dieser detonierte unmittelbar danach in der Hand der Person. Der Mann trug eine offene Wunde davon und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen unsachgemäßen Umganges mit Pyrotechnik wurde eingeleitet.

Von MAZonline