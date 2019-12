Oranienburg

Am späten Nachmittag kam es am Freitag am Bahnhof Oranienburg zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 34-Jährigen und drei Jugendlichen zwischen 13 und 16 Jahren.

Die Jugendlichen standen auf dem Gehweg vor dem Fahrradparkhaus und eines ihrer Fahrräder lag im Weg. Aufgrund des im Weg liegenden Rades echauffierte sich der Erwachsene über die Jugendlichen und schubste diese zur Seite. Außerdem fuhr er mit seinem eigenen Rad über das Fahrrad eines der Geschädigten, wodurch ein Schaden am Fahrrad entstand.

Die drei Jugendlichen wurden leicht verletzt. Entsprechende Anzeigen wurden aufgenommen und die Erziehungsberechtigten verständigt.

Von MAZonline