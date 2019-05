Oranienburg

Seit 1996 beobachtet Robert Tiesler als „RT Zapper“ das Mediengeschehen und kommentiert es in seinen Kolumnen. Diese erschienen anfangs in einer Zeitschrift für den Hausgebrauch, dann auf der Jugendseite der Märkischen Allgemeinen Zeitung, später im Wochenspiegel. Nachdem 2016, zum 20. Jubiläum, das erste Buch erschienen war, folgt nun das zweite Buch mit seinen Kolumnen.

Nach dem ersten Streich, folgt der Zweite zugleich

Im ersten Buch sind, von den inzwischen fast 4.700 Texten, aus den Jahren 1996 bis 2016 die besten Kolumnen gesammelt. Nun folgt die Fortsetzung mit den Texten aus den letzten drei Jahren. Seit 2006 gibt es alle Kolumnen seit 1996 in seinem Blog.

230 Seiten voller Sex, Politik und anderer Skandale

Das jetzige Buch „Wir sind empört! Sex Politik und andere Skandale. Und wie das Fernsehen sie noch ein bisschen schlimmer macht“, stellt Tiesler am Sonntag, 5. Mai, um 17 Uhr im Kellerkind am Oranienwerk vor. In den 230 Texten des Buches geht es um Horrorfilme im Kinderprogramm, Jan Böhmermanns Skandalgedicht, Boateng als Nachbarn und Journalisten inmitten der G20-Krawalle in Hamburg. Der Eintritt ist frei.

