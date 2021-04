Kommunalpolitik: Oranienburg hat seinen Haushalt

Oranienburg

„Herzlichen Glückwunsch Herr Bürgermeister, nun haben wir einen beschlossenen Haushalt und demnach eine handlungsfähige Basis für die kommenden Monate.“ Mit diesen Worten schloss Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann am Montagabend um 21.14 Uhr die langwierige Debatte um den aktuellen Haushalt der Stadt Oranienburg ab.

Sonderausschüsse zum Thema Haushalt

Um den schon längst überfälligen Haushalt abzusegnen, hatte es am vergangenen Montag einen Sonder-Hauptausschuss zum Thema Haushalt gegeben, auch die Stadtverordnetenversammlung tagte außerplanmäßig am Montagabend in der Orangerie. Fast vier Stunden wurde in der Stadtverordnetenversammlung um den endgültigen Haushalt gerungen und debattiert. Mehrere Anträge der Fraktionen wurden behandelt, abschließend flossen aber nur zwei Änderungsanträge in die neue Haushaltsplanung mit ein.

Mehr Geld für Straßeninstandsetzung

So stimmten die Stadtverordneten für einen Änderungsantrag der Fraktionen CDU, SDP und FDP, in dem das Budget zur Umsetzung von Optionen für die Herauslösung des Busverkehres aus dem Wohngebiet an der Gedenkstätte Sachsenhausen von 60 000 Euro auf nun 100 000 Euro erhöht wird. Ebenfalls Zustimmung erhielt ein weiterer Änderungsantrag der Fraktionen CDU, SPD und FDP, in dem es um die Erhöhung der bereitgestellten finanziellen Mittel für die Straßeninstandsetzung in Oranienburg ging. Zur Finanzierung der Straßenertüchtigung mittels Asphalt-Spritzdecke werden die eingestellten Haushaltsmittel um 210 000 Euro auf nun 2 Millionen Euro erhöht. Alle anderen eingestellten Änderungsanträge wurden von den anwesenden Stadtverordneten abgelehnt. Keine Zustimmung erhielt so unter anderem ein Antrag der Linksfraktion, erforderliche Mittel in den Haushalt einzustellen, um eine Machbarkeitsstudie für die Errichtung eines Strandbades in Lehnitz zu erstellen.

Bürgermeister Laesicke hebt Weiterentwicklung der Stadt hervor

Heftigen Streit entfachte der Änderungsantrag der Linksfraktion, Kinder- und Jugendliche bei der Entwicklung der Innenstadt mehr einzubinden. Dieser Antrag wurde abgelehnt, was vor allem Enrico Geißler von der Linkspartei erzürnte. „Es ist noch nicht lange her, da haben Linke und die SPD gemeinsam die Beteiligung von Kindern- und Jugendlichen in die Kommunalverfassung gebracht. Nun möchte die SPD aber nichts mehr davon wissen und stellt sich zusammen mit der CDU gegen einen entsprechenden Antrag zur Beteiligung der Kinder- und Jugendlichen in der Innenstadtentwicklung.“ Bürgermeister Alexander Laesicke hob in seiner Abschlussrede die Wertigkeit der Stadt Oranienburg hervor. „Trotz aller Schwierigkeiten stehen wir im Vergleich zu anderen Kommunen sehr gut da. Das Wort ’Haushaltssicherung’ kennen wir in Oranienburg nicht, was in anderen Kommunen Gang und gäbe ist.“

Eindeutige Zustimmung für den Haushalt

Zudem machte Laesicke die Entwicklung der Stadt anhand von Zahlen deutlich. „Unser Haushaltsvolumen beträgt 110 Millionen Euro, vor zehn Jahren waren es 63 Millionen Euro. Das ist eine sensationelle Entwicklung.“ Trotz gravierender Coronaeinschnitte hob die Stadtverwaltung hervor, dass man weiter kräftig investieren werde, so unter anderem in den Neubau von Grundschulen, die Erstellung von Spielplätzen und Sanierung von Kitas. Mit 29 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme wurde der Haushalt abgesegnet.

Von Knut Hagedorn