Konzept für Friedrich-Wolf-Gedenkstätte in Lehnitz

Lehnitz

Lange hatte Tanja Trögel am Dienstagabend warten müssen, bis der Sozialausschuss der Oranienburger Stadtverordneten um 21.30 Uhr endlich das Thema behandelte, welches der Leiterin der Friedrich-Wolf-Gedenkstätte auf den Nägeln brennt. Der Erhalt des Hauses beschäftigt sowohl die Friedrich-Wolf-Gesellschaft als Betreiberin der Gedenkstätte als auch die Stadt seit langem.

Gedenkstätte soll eine Halbtagsstelle erhalten

Nach Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung (SVV) im Februar 2019 und Januar 2020 arbeitete die Stadt nun ein Konzept aus, mit dem die Sicherung der Gedenkstätte langfristig gewährleistet werden soll. Dieses Konzept wurde am Dienstag im Sozialausschuss erstmals präsentiert und diskutiert. Grundidee der Verwaltungsvorlage ist ein Zuwendungsvertrag – nach Maßgabe des Haushalts – mit der Friedrich-Wolf-Gesellschaft, bei dem dieser in der favorisierten Variante der Verwaltung finanzielle Mittel für die Schaffung einer Halbtagsstelle in der Gedenkstätte zur Verfügung gestellt werden sollen. Über diese halbe Stelle soll zukünftig die konzeptionelle Ausgestaltung des Hauses mit Ausstellungskonzept, Veranstaltungsprogramm, Sicherung der Öffnungszeiten und Führungen, Projektentwicklung, Vernetzung mit Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie die Einbindung der Werke von Friedrich und Konrad Wolf und damit die von den Stadtverordneten geforderte langfristige Absicherung der Gedenkstätte sichergestellt werden.

Während des Redebeitrags das Wort entzogen

Im Rahmen der – teils hitzig geführten – Diskussion zu später Stunde hatte Tanja Trögel die Arbeit der Gedenkstätte – bislang rein ehrenamtlich geleistet – eindrucksvoll dargestellt. Aufgrund fortgeschrittener Uhrzeit entzog die Ausschussvorsitzende Gabriele Schiebe ( CDU) Trögel schließlich während deren Redebeitrag das Wort, so dass der Ausblick auf die zukünftige Planung Gedenkstätte unausgesprochen blieb. Bei der kurz vor 22 Uhr durchgeführten Abstimmung über das von der Stadt vorgelegte Konzept befürworteten die Mitglieder des Sozialausschusses selbiges schließlich mehrheitlich. Mit diesem positiven Votum geht die Beschlussvorlage nun in den Hauptausschuss am 5. Oktober sowie in die SVV am 26. Oktober.

Von Nadine Bieneck