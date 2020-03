Oranienburg

Schlag auf Schlag geht es in der Orangerie im Schosspark Oranienburg in den kommenden Wochen, was kulturelle Ereignisse angeht: So gastieren Thomas Rühmann und sein „Sugar Man Trio“ am Sonntag, 22. März 2020, in der Orangerie. Um 16 Uhr beginnt das Konzert – im Mittelpunkt das Rätsel um den amerikanischen Songwriter Rodriguez. Einige Karten gibt es noch. Um legendäre Auftritte, verrückte Fans oder markige Kollegen wird es bei „50 Jahre Puhdys“ am Freitag, 27. März, ab 19.30 Uhr in der Orangerie gehen. Dann nämlich, wenn „Dieter ,Maschine` Birr erzählt und singt“. In lockerer Atmosphäre wird er zusammen mit dem langjährigen Puhdys-Manager Kai Suttner aus dem Nähkästchen plaudern. Zur Untermalung wird Birr ein paar Puhdys-Klassiker, aber auch neue Songs zum Besten geben, teils in toller Akustik-Version.

Dieter "Maschine" Birr Quelle: Kowalski, Andre

Wichtige Info: Der Lieder- und Faxen-Nachmittag mit Lina Lärche am Sonntag, 8. März, ist ausverkauft. Eventuell hat noch Glück, wer es kurz vor Veranstaltungsbeginn direkt in der Orangerie, Eingang über Kanalstraße 26a, versucht.

„ Chopin Pur“ heißt es am Sonntag, 29. März, um 17 Uhr. Der junge türkische Pianist Burak Çebi spielt Walzer, Nocturnes und Mazurkas von Frédéric Chopin. Çebi wuchs in einer Musikerfamilie auf, deren Wurzeln seit Generationen mit der westlich-klassischen Musik fest verbunden sind.

Die Schauspieler Musiker Walter Plathe und Maria Mallé präsentieren mit „Die Geschichte der Leseratte Walter“ am Sonntag, 5. April, ab 15 Uhr ein zerlesenes musikalisches Programm für die ganze Familie – basierend auf dem Buch „Ein Weihnachtsgeschenk für Walter“ von Donna Diamond.

Tickets für diese und viele andere Termine gibt es in der Tourist-Information, Schloßplatz 2, 16515 Oranienburg, Infotelefon 03301/60 08 110, und online auf reservix.de.

Alles, was in den kommenden Wochen noch los ist auf der Orangerie-Bühne finden Interessierte auf www.oranienburg-erleben.de.

Von MAZonline