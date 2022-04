Oranienburg

Gemütlich flanierten am Freitagnachmittag die ersten Gäste durch die Bernauer Straße, um sich beim ersten „Koofen & Schwoofen“ nach einem Schnäppchen oder einer Inspiration umzusehen. Eingeladen hatte – nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause – die City Gemeinschaft Oranienburg (CGO). Von 16 bis 22 Uhr präsentierten die Händler ihre Waren und nutzten die Zeit, um auch mal ein Schwätzchen zu halten.

Zum ersten Mal beim „Koofen & Schwoofen“ dabei waren Ellen Wellensandt und Thomas Emminger. Das Paar hat vor zwei Monaten den Hotdog-Stand an der Bernauer Straße Ecke Lehnitzstraße von einem Bekannten übernommen. „Ich bin gespannt, was heute noch so passiert“, sagte Ellen Wellensandt. „Die Händler, mit denen wir bisher gesprochen haben, sind alle optimistisch.“ Sie und Thomas Emminger haben extra Schulungen besucht, denn „mit der Gastronomie hatten wir vorher noch nichts zu tun.“

Vor dem Sportshop Running Man sorgte der Gasthof Niegisch aus Schmachtenhagen für das leibliche Wohl der Gäste. Quelle: Robert Roeske

Alteingesessen und ein echtes Oranienburger Urgestein ist dagegen der Sportshop Running Man. „Ich hoffe, dass die Kunden das Angebot annehmen und die Chance auf einen Einkaufsbummel nutzen“, so Steve Hinze. Nach Wegfall der meisten Coronamaßnahmen sei nun endlich wieder ein entspanntes Shoppingerlebnis möglich. „Heute haben wir wieder ein Flair wie vor Corona.“

An der Tourist-Info warteten der Kurfürst und Vivienne Netzeband mit selbst gemachter Maibowle auf die Besucher. Quelle: Robert Roeske

Leckeres vom Grill und selbst zusammengestellte Burger

Vor dem Sportshop sorgte der Gasthof Niegisch aus Schmachtenhagen für das leibliche Wohl der Besucher. Neben der klassischen Bratwurst vom Grill konnte man sich hier sogar einen Burger nach den eigenen Wünschen kreieren lassen.

Bis 22 Uhr haben die Geschäfte am Freitagabend geöffnet. Quelle: Robert Roeske

Geschäftsstraßenmanager Stefan Wiesjahn ist optimistisch

Kurz nach der Eröffnung wirkte auch Oranienburgs Geschäftsstraßenmanager Stefan Wiesjahn optimistisch. „Es sind auf jeden Fall mehr Menschen in der Stadt unterwegs als sonst an einem Freitagnachmittag“, freute er sich. Es sei wirklich schön, nach zwei Jahren Abstinenz wieder loslegen zu können.

Ein großes Lob hatte er auch für die Hochschule der Polizei in Oranienburg übrig: „Sie haben uns die Technik für die musikalische Umrahmung auf dem Boulevard und auch den passenden DJ zur Verfügung gestellt.“ Zudem sei das Wetter optimal, was auch einen großen Einfluss habe. „Wir hoffen auf zahlreiche Besucher.“

