Kracher: Fußball-Star Mario Basler kommt nach Oranienburg

Traumhaft sicher verwandelte Freistöße, trickreich eingedrehte Eckbälle und dazu ein Typ mit Ecken und Kanten, der sein Herz oftmals auf der Zunge trug. Mario Basler war zu seiner aktiven Zeit als Fußballer immer wandelnd zwischen Genie und Wahnsinn. Auch als TV-Experte scheut der mittlerweile 51-Jährige keine kritischen Töne. Am 4. September wird der ehemalige Nationalspieler als Stargast des 2. Peter-Tiefbau-Fantalk zu Gast in der Oranienburger MBS-Arena sein.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Mario Basler einen Gast verpflichten konnten, der nicht nur als Fußballer glänzte, sondern durch seinen Humor und seine lockere Art auch ein toller Entertainer ist“, zeigt sich Marco Jennrich, Leiter der Marketingabteilung der Turm-Erlebniscity als Gastgeber, begeistert.

Vorfreude bei Fußballfans und der Turm-Erlebniscity

Mario Basler spielte insgesamt 30-Mal für Deutschland, wurde 1996 Europameister mit dem DFB-Team und feierte große Erfolge im Vereinsfußball mit dem SV Werder Bremen und vor allem mit dem FC Bayern München. 2004 beendete er seine Profikarriere, kickt aber bis heute noch für Amateurmannschaften und ist seit Juli 2019 Trainer des Kreisligisten TSG Eisenberg. „Die Gespräche mit Mario Basler waren unkompliziert, wir freuen uns auf einen tollen Abend“, so Marco Jennrich. 19 Uhr wird die Veranstaltung beginnen, ab 18 Uhr ist Einlass.

Die Karten sind ab sofort erhältlich und kosten 15 Euro. Die Märkische Allgemeine Zeitung wird erneut als Medienpartner fungieren. Als Werbepartner unterstützen Dabag, Stadtwerke Oranienburg, BeKu Oranienburg, HBI Bergmann Immobilien, Bergmann Erdbau, VS Elektro, ERV, Peter Tiefbau und Sicherheit Oberhavel Nico Wallmann.

Im Vorjahr begeisterten die beiden Trainerlegenden Eduard Geyer und Hans Meyer beim 1. Peter-Tiefbau-Fantalk die Oranienburger. „Wir haben 160 Plätze zur Verfügung in der Halle, so können wir die Abstandsregelungen einhalten und es muss in der Halle keiner eine Maske tragen“, so Marco Jennrich.

Von Knut Hagedorn