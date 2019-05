Oranienburg

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Krad und einem Pkw ist es am Donnerstagmorgen in Oranienburg gekommen. Ein 31-jähriger Zweirad-Fahrer aus Berlin mit einem Krad der Marke Peugeot war gegen 7.55 Uhr in der Oberhofer Straße unterwegs und missachtete offensichtlich an der Ecke Eisenacher Straße die Vorfahrt eines 43-Jährigen Ford-Fahrers. Daraufhin kam es zu einer Kollision.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Kradfahrer nicht Besitz einer Fahrerlaubnis ist und für sein Zweirad auch kein Versicherungsschutz vorliegt. Überdies reagierte ein Betäubungsmitteltest bei dem Kradfahrer positiv auf Cannabis.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird mit rund 3000 Euro beziffert. Das Krad war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei untersagte dem 31-jährigen Berliner die Weiterfahrt und ordnete eine Blutprobe an. Den Führerschein konnten die Beamten dem Unfallverursacher aufgrund der eingangs geschilderten Sachlage natürlich nicht abnehmen.

Von MAZonline