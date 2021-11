Oranienburg

Ein 45-jähriger Kradfahrer ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Oranienburg verletzt worden. Zu dem Zusammenstoß in der Chausseestraße/ Ecke Stresemannstraße kam es gegen 7.15 Uhr, als der Kradfahrer vor dem Abbiegen an der Kreuzung anhalten musste. Die hinter ihm fahrende 24-Jährige Ford-Fahrerin sah das offenbar nicht und fuhr mit ihrem Wagen auf.

Auch die Unfallverursacherin klagte später über Schmerzen. beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Schaden beträgt 8000 Euro.

Von MAZonline