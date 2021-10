Kreative Ideen sind gefragt: Oranienburger Unternehmerin verlost 200 Familienpässe

Oranienburg

Das Oranienburger Unternehmen Mobile Office Management (MOM) um Geschäftsführerin Jenny Riedel verlost 200 Familienpässe an bedürftige Familien. „Viele Menschen leiden sehr unter Corona-Pandemie und dabei vor allem die Kinder- und Jugendlichen. Wir möchten daher ein wenig Freude schenken und etwas zurückgeben“, bemerkt Jenny Riedel zur Grundidee.

Der Familienpass Brandenburg Quelle: TMB-Fotoarchiv: Steffen Lehmann

Einzige Voraussetzung ist die eigene Kreativität spielen zu lassen. Unter dem Motto „Wie sieht dein idealer Ferientag aus?“ sollen A4-Blätter gemalt und beschrieben werden. „Der Kreativität sind dabei keinerlei Grenzen gesetzt“, so Riedel. Unter den Einsendungen erhalten die 16 schönsten Werke noch zusätzlich zu dem Familienpass ein Taschengeld.“Wir vergeben dann noch einmal 50 Euro, fünfmal 20 Euro und zehnmal 10 Euro“, berichtet die MOM-Geschäftsführerin und ergänzt: „Wir wissen, dass es viele Familien gibt bei denen das Geld sehr eng bemessen ist, und gerade der Freizeitspaß kommt dann natürlich zu kurz. Mit dem Familienpass könnte man dann eine Menge Geld sparen und es gibt ja auch in Oberhavel sehr viele Freizeitmöglichkeiten.“

Einsendeschluss ist der 30. November

Bis zum 30. November dieses Jahres können alle kreativen Ideen in Bildform oder per Geschichte verfasst noch an die Firma Mobile Office Management in der Willy-Brandt-Straße 7 in 16515 Oranienburg postalisch gesendet werden oder per Mail an: aktion@my-officeteam.com. Da diese Familienpässe auch die richtigen Adressaten zu Gute kommen sollen, müssen die Einsender nachweisen, dass sie im Landkreis Oberhavel wohnhaft sind und Empfänger von Transferleistungen sind.

Von Knut Hagedorn