Oranienburg

Weihnachtlich verzaubern werden die Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule Oberhavel das Publikum ihres zweiten Weihnachtskonzerts im Advent. Sie laden am kommenden Sonnabend, dem 07. Dezember um 16 Uhr ins Louise-Henriette-Gymnasium, Dr. Kurt-Schumacher-Straße 8, in Oranienburg ein.

Die jungen Instrumentalisten, Sänger und Tänzer haben erneut ein festliches Programm aus 22 Titeln und Tänzen vorbereitet und einstudiert. Neben klassischen Werken von Antonio Vivaldi und John Francis Wade erklingen Evergreens wie "Winter" aus den vier Jahreszeiten oder "Adeste Fideles", deutsche Weihnachtsklassiker wie "Morgen kommt der Weihnachtsmann" und "Bald nun ist Weihnachten", aber auch eigene weihnachtliche Arrangements wie das Weihnachtsliedermedley des Jugendkammerorchesters, bei dem Mariah Careys Hit "All I want for Christmas" nicht fehlen darf. Das bunte Programm wird durch verschiedene Ensembles und Gruppen gestaltet, so durch das Celloensemble, das VokalAnsemble, die Musi- und Swing Kids, das Nachwuchsorchester, die BANDe und den Projektchor sowie zahlreiche Solisten. Ballett- und Jazztanzgruppen in ihren bezaubernden Kostümen präsentieren Tanzeinlagen wie die den Schwan aus dem Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns sowie Bart Howards "Fly me to the moon".

Vorstellung der ersten Kreismusikschul-CD in der Pause

„An diesem Nachmittag wird das Publikum reichlich mit musikalischen Höhepunkten beschenkt. Das schönste Geschenk haben sich die Kreismusikschülerinnen und -schüler und das Team aber bereits selbst gemacht: sie haben im Tonstudio unseres Lehrers Michael Brand ihre erste eigene CD aufgenommen, die zum Weihnachtskonzert Premiere hat und erstmalig vorgestellt wird“, sagt Manfred Schmidt, Leiter der Kreismusikschule Oberhavel.

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren unter dem Titel "Auftakt" einen bunten Querschnitt ihrer Arbeit. Elf Ensembles haben sich 2018 im Studio getroffen und insgesamt 21 Titel eingespielt. „Die CD hält Erinnerungen für die Ewigkeit fest, die den jungen Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusikern keiner mehr nehmen kann.

Aber die Aufnahme ist noch viel mehr: Sie ist eine erste Dokumentation der vielfältigen Stilrichtungen, die unterrichtet werden. Von klassischer Musik über Songwritertitel, Jazz- und Rockarrangements bis hin zu Filmmusik enthält das Album viele Genres. „Was für ein gelungener "Auftakt", findet auch der zuständige Kulturdezernent Matthias Rink. „Es macht einfach immer wieder Freude, die Entwicklung der jungen Musikerinnen und Musiker unter der Anleitung unserer engagierten und qualifizierten Lehrkräfte zu beobachten. Oberhavel kann stolz sein auf seine musikalische Nachwuchseinrichtung, die mit vielen jungen Talenten aus dem gesamten Landkreis glänzt.“

Die CD kann zum Konzert und ab dem 09. Dezember für 10 Euro werktags von 9 bis 12 Uhr in der Kreismusikschule Oberhavel, Waldstraße 38 oder in der Kreisverwaltung, Adolf-Dechert-Straße 1 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) in Oranienburg, erworben werden.

Von MAZonline