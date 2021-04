Oranienburg

Das Programm steht und die Filme sind gedreht. Das Frühlingskonzert der Kreismusikschule Oberhavel in Oranienburg wird in diesem Jahr ins Internet verlegt. Das teilten die Initiatoren am Dienstagnachmittag mit. Die Corona-Pandemie mache eine Aufführung vor großem Publikum weiter unmöglich, hieß es. Daher haben die Veranstalter das Musikevent kurzerhand in den digitalen Raum verlegt.

Das Material sei enorm, weshalb es gleich drei Online-Konzerte geben wird, so die Initiatoren weiter. Die Filme sollen an drei verschiedenen Tagen im Mai auf der Internetseite der Kreismusikschule veröffentlicht werden. Zu hören und zu sehen sein werden „frühlingshafte Melodien aller Couleur“ – von klassischen Werken über solistische Beiträge und Bandarrangements bis hin zu zusammengeschnittene Tanzdarbietungen.

Erfolgserlebnis für die Schüler

„Es ist großartig zu sehen, was die Schüler der Kreismusikschule trotz der bestehenden, pandemiebedingten Einschränkungen in den vergangenen Monaten gelernt und einstudiert haben“, sagt Kreis-Dezernent Matthias Rink, zuständig für die Kreismusikschule. Die Konzertserie sei ein tolles Erfolgserlebnis für die Schüler und zugleich ein wichtiges Signal, Musik auch in der Zeit der Pandemie sichtbar und hörbar zu machen.

„Musik und Musizieren haben gerade jetzt, während der Corona-Pandemie, eine wichtige Bedeutung: Sie geben den Lernenden Halt und Möglichkeiten, ihre Emotionen auszudrücken“, so Kreismusikschulleiter Manfred Schmidt. „Es ist eine Freude zu sehen, wie die Schüler sich in diesen Tagen in ihren Talenten weiterentwickeln und darüber hinaus noch neue Wege des Ausdrucks für sich entdecken.“

Die drei digitalen Frühlingskonzerte werden am 1., 15. und 22. Mai auf der Internetseite der Kreismusikschule im Bereich „Veranstaltungen“ veröffentlicht. Dort können die Konzerte nicht nur angehört, sondern auch geteilt und kommentiert werden.

Von Marcus J. Pfeiffer