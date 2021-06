Kreismusikschule kommt zu Konzerten nach Kremmen, Vehlefanz und Oranienburg

Oberhavel

Nach den ersten erfolgreichen Konzerten am vergangenen Wochenende sind junge Musikerinnen und Musiker der Kreismusikschule auch am kommenden Sonnabend, 19. Juni, noch einmal auf Tour durch Oberhavel. Mit ihren Pop-up-Konzerten – so heißt das neue Format der Kreismusikschule Oberhavel – bringen die Musizierenden auf öffentlichen Plätzen ganz unterschiedliche Musikstücke zu Gehör.

Einiges ist allen Konzerten gleich: Sie finden jeweils unter freiem Himmel und auch nur für eine kurze Dauer statt. So schnell wie sich die Musikschüler und -schülerinnen auf dem Dorfplatz, in der Einkaufsmeile oder an einem anderen Ort eingefunden haben, so schnell sind sie auch wieder verschwunden und zu ihrem nächsten Auftrittsort unterwegs. Pop-up also.

Für ihre Tour durch den Landkreis kooperiert die Musikschule mit der Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG), die für die Fahrten der Musizierenden von Ort zu Ort am Sonnabend ihren Oldtimerbus samt Busfahrer bereitstellt.

„Ich freue mich, dass unsere Musikschülerinnen und -schüler auch an diesem Wochenende noch einmal die Gelegenheit haben, ihr Können zu präsentieren. Das ist eine tolle Chance für die Jugendlichen“, sagt der in der Kreisverwaltung für die Musikschule zuständige Dezernent Matthias Rink. „Allen, die dafür Orte zur Verfügung stellen und sich in der Vorbereitung engagiert haben, danke ich dafür sehr herzlich. Es ist gut, dass Live-Musik wieder Einzug in Oberhavel hält!“

Am Sonnabend, 19. Juni, bringt der Oldtimerbus der OVG die Schülerinnen und Schüler nach Kremmen, wo sie ab 11Uhr etwa eine Stunde lang mit Irish Folk Tunes und Jazzstandards das Treiben auf dem Marktplatz musikalisch begleiten. Im Anschluss sind die Nachwuchskünstler ab 13 Uhr an der Bockwindmühle in Vehlefanz zu erleben. Das Finale bildet vor malerischer Kulisse ein Auftritt auf dem Oranienburger Schlossplatz. Die Schülerinnen und Schüler werden dort von 16 bis 18 Uhr unter freiem Himmel musizieren.

Musikgenießerinnen und -genießer bittet die Kreismusikschule, den Darbietungen vor Ort mit einem verordnungskonformen Abstand zu lauschen.

