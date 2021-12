Kreisverkehr Saarlandstraße/Lehnitzstraße: Es gibt Neuigkeiten

Oranienburg

Die Nachricht verbreitete sich am Mittwoch wie ein Lauffeuer: Der Kreisverkehr Lehnitzstraße/André-Pican-Straße/Saarlandstraße in Oranienburg soll am 22. Dezember für den Verkehr in alle Richtungen wieder freigegeben werden. Eine offizielle Bestätigung gibt es von Seiten der Stadt noch nicht. Aber: Tiefbauamtsleiter Stefan Gebhardt sagt: „Ich habe am 21. Dezember Baubesprechung. Danach können wir sagen, was genau geöffnet wird.“

Es sei schon immer das Ziel gewesen, in der „Phase, in der nicht gebaut wird, die Fahrbahn übergangsweise zu öffnen“, so Stefan Gebhardt. „Was danach dauerhaft auf bleibt und wo noch Restarbeiten nötig sind, werde ich nächste Woche erfahren.“

Am 21. Dezember gibt es eine abschließende Baubesprechung

Seit Juli dieses Jahres laufen die Baumaßnahmen am sogenannten „PiSaLe“-Kreisel in Oranienburg auf Hochtouren. Laut den Verantwortlichen liegen die Arbeiten im Zeit- und Kostenrahmen. Der neue Kreisverkehr soll den Verkehrsknotenpunkt Andre-Pican-Straße, Saarlandstraße und Lehnitzstraße sicherer machen.

Immer wieder wurde betont, dass die Bauarbeiten gut vorangehen. „Wir sind absolut im Zeitrahmen, alles läuft nach Plan. Großer Dank gilt da jetzt schon den ausführenden Baufirmen Strabag und TRP, die super Arbeit leisten“, zeigte sich auch Oranienburgs Baudezernent Frank Oltersdorf Ende Oktober mehr als zufrieden mit den Fortschritten.

Eigentlich hieß es immer, dass Ende Januar 2022 der Kreisverkehr fertig sei und geöffnet wird. Nun scheint es doch schneller zu gehen. Dem Autofahrer wird es freuen.

Von Sebastian Morgner