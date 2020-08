Kreisverwaltung Oberhavel begrüßt 15 neue Auszubildende und sieben Studierende

Oberhavel

Ab dem kommenden Montag, 10. August, verstärken 15 Auszubildende und sieben Studierende die Kreisverwaltung Oberhavel. Landrat Ludger Weskamp begrüßte sie bereits am Freitagnachmittag im Kreistagssaal und überreichte ihnen ihre Ausbildungs- und Studienverträge.

„Ich freue mich sehr, dass Sie sich für den Start in Ihre berufliche Zukunft für den Landkreis Oberhavel entschieden haben. Das ist eine gute Wahl und spricht nicht nur für Oberhavel, sondern auch für das Angebot unserer Kreisverwaltung“, sagte Weskamp bei der Begrüßung. „Ich setze große Hoffnungen in Sie und gehe davon aus, dass Sie die abwechslungsreichen und anspruchsvollen Aufgaben meistern werden. Denn Sie sind die Zukunft der Kreisverwaltung Oberhavel.“

Aus 190 Bewerbern ausgewählt

Die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zwischen 16 und 32 Jahre alt und wohnen in den Landkreisen Oberhavel, Barnim und Ostprignitz-Ruppin. Sie wurden aus 190 Bewerbern ausgewählt. Den praktischen Teil durchlaufen die jungen Menschen in den verschiedenen Bereichen der Kreisverwaltung Oberhavel, zum Beispiel in den Fachbereichen Soziales und Integration, Ordnung und Verkehr, Jugend, Bildung Haushalt oder Personal. Die Theorie lernen sie beispielsweise am Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum in Oranienburg.

„Im zweiten Ausbildungsjahr steht auch wieder der Austausch mit Auszubildenden im Partnerlandkreis Vogelsberg auf dem Programm“, erklärt Ausbildungsleiterin Jacqueline Schumacher. „Sofern es die Coronapandemie zulässt, werden die Azubis und Studierenden auch bei den Ausbildungsmessen präsent sein, um über ihre tägliche Arbeit zu berichten und Schulabgänger für die Ausbildung beim Landkreis zu begeistern.“

Digitalisierung als besondere Herausforderung

Eine besondere Herausforderung für die künftigen Ausbildungsjahre wird das Thema „ Digitalisierung in der Ausbildung“: Es ist in die Ausbildungsordnungen aller angebotenen Berufe aufgenommen worden und damit Teil der betrieblichen Praxis.

Eine Ausbildung mit dem Abschluss „Verwaltungsfachangestellte“ beginnen Anna-Marie Drews, Michelle Karus, Janika Kloke, Steffen Neidecker, Lennard Pohl, Lea Katharina Reischel, Luisa Schoenicke, Gillian Skambraks, Robert Wiederschein, Felix Witte und Wesley Lee Howie Wrana. Anja Maibauer und Hai Yen Nguyen Thi werden als Kauffrauen für Büromanagement ausgebildet. Patrick Becker startet seine Ausbildung zum Fachinformatiker und Jannis Hupfer will Vermessungstechniker werden. Alle Ausbildungen dauern drei Jahre.

Premiere in einer Studienrichtung

Dennis Guddat, Alexandra Fenske, Sarah Gräber und Dörte Mohrin-Görke studieren sieben Semester Bachelor of Laws – Öffentliche Verwaltung Brandenburg an der Technischen Hochschule in Wildau; Sina Maurer und Maximilian Bruhn sechs Semester Bachelor of Arts – Soziale Dienste an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach. Adrian Kurth nimmt sein sieben Semester andauerndes Studium im Fach Bachelor of Science – Verwaltungsinformatik an der Technischen Hochschule in Wildau auf – und ist damit der erste Student dieser Studienrichtung bei der Kreisverwaltung.

Die neuen Auszubildenden und Studenten erhalten während der Eröffnungswoche wichtige Informationen zum Ablauf der praktischen Ausbildung und zur Arbeit in den Fachbereichen. Sie führen Gespräche mit Auszubildenden höherer Ausbildungsjahrgänge und Vertretern des Personalrats, der Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Abschließend erfolgt ein Rundgang durch die Verwaltung. Schon in den ersten Wochen werden die neuen Mitarbeitenden Einblicke in ihre zukünftigen Praxisbereiche bekommen und dort erste Aufgaben erledigen.

Der Landkreis Oberhavel unterbreitete in den vergangenen Jahren all seinen Absolventinnen und Absolventen ein Übernahmeangebot.

