Die Stadtverordnetenversammlung Oranienburg tagte am Montagabend mit einer ellenlangen Tagesordnung. Insgesamt 61 Punkte umfasste die Liste, darunter etliche strittige Themen. Trotz aller Bemühungen den Zeitplan zu halten: Ein Teil der Tagesordnung musste aufgrund von Zeitmangel am späten Abend auf eine Nachholsitzung in den Januar verschoben werden.