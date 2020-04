Oberhavel

Sie waren zu Semesterbeginn ganz regulär gestartet: 92 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von zwölf Sprachkursen der Kreisvolkshochschule Oberhavel hatten sich wie viele andere auch an unterschiedlichen Unterrichtsorten zusammengefunden und gemeinsam begonnen, ihre Kenntnisse in Englisch und Deutsch als Fremdsprache aufzufrischen und zu erweitern. Corona hat auch ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Die Kreisvolkshochschule hat jedoch schnell reagiert und setzt die Kurse seit dem 23. März online fort. Mehr noch, sie bietet im Sprachbereich nunmehr vier zusätzliche Onlinekurse an und arbeitet intensiv daran, auch in anderen Bereichen Onlineangebote zu unterbreiten. Damit bietet sie Interessenten die Möglichkeit, flexibel und ortsungebunden weiterzulernen. Vor allem aber – und das ist bei Sprachen besonders wichtig – können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren Kurskollegen in Kontakt bleiben und sich austauschen.

Und das funktioniert so: Die Dozentinnen und Dozenten treffen sich mit den Kursteilnehmern in Videokonferenzen und sind über das Online-Lernportal der Volkshochschul-Cloud miteinander verbunden. „Wir erhalten viele lobende Rückmeldungen. Es ist ein starker Zusammenhalt zwischen den Leuten in den Gruppen zu verspüren. Viele sind dankbar und freuen sich über das Angebot“, freut sich der zuständige Dezernent Matthias Rink. „Das gilt natürlich auch für die Dozentinnen und Dozenten, denen ich dafür danke, dass sie sich aktiv und kreativ mit neuen Tools und Methoden auseinandersetzen, um die virtuellen Treffen realisieren zu können.“

Die neuen Onlinekurse „Grammar to Go“, „Englisch Basics“, „Englisch für die Reise“ und „Brush Up Your English“ finden vom 6. April bis 17. Mai statt. Nähere Informationen zu den Kursen sowie die Onlineanmeldung sind im Internet unter kvhs.oberhavel.de abrufbar.

Auch wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisvolkshochschule derzeit nicht telefonisch erreichbar sind, beantworten sie alle E-Mails, die an kvhs@oberhavel.de gerichtet werden können.

Von MAZonline