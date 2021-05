Oranienburg

In der Nacht zu Donnerstag (27. Mai) gegen 2 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der A10 in Fahrtrichtung Dreieck Havelland zwischen der Anschlussstelle Birkenwerder und dem Kreuz Oranienburg. Dabei befuhr ein 83-Jähriger mit seinem Renault die Autobahn, wo er durch einen Fahrfehler nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einer Leitbake zusammenstieß, die dadurch zerstört wurde. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2100 Euro.

Von MAZonline