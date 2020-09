Kreuz Oranienburg: Achtjähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt

A10/Kreuz Oranienburg

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am späten Sonntagnachmittag (6. September) gegen 17.45 Uhr auf der A10 zwischen der Anschlussstelle Oberkrämer und dem Kreuz Oranienburg. „Eine 48-Jährige befand sich mit ihrem Pkw Peugeot noch im Baustellenbereich der Autobahn, als der Pkw Mazda vor ihr verkehrsbedingt abbremste“, erläuterte Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord den Unfallhergang.

Achtjähriges Kind vom Rettungsdienst behandelt

In der Folge wurde der Mazda wiederum auf einen vorausfahrenden Dacia geschoben. „Bei dem Unfall wurde ein achtjähriges Kind im Peugeot verletzt, es musste ambulant vom Rettungsdienst behandelt werden“, so Feierbach weiter. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden wird nach derzeitigen Erkenntnissen auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Die rechte Fahrspur musste für die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden. In Folge des Unfalls bildete sich auf der Autobahn ein mehrere Kilometer langer Rückstau.

Von MAZonline