Kreuz Oranienburg: Am Sonntag krachte es gleich zwei Mal

Kreuz Oranienburg

Gleich zwei Mal krachte es am Sonntag (4. Oktober) auf der A10 bei Oranienburg. Der erste Unfall ereignete sich gegen 11.35 Uhr. Dabei befuhr der 79-jährige fahrer eines Renault die B96 und wollte am Kreuz Oranienburg auf die A10 in Fahrtrichtung Frankfurt/Oder auffahren. Wie die Polizei weiter mitteilte wurde der Vorgang mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung der Vorfahrtszeichen durchgeführt, so dass der 79-Jährige einen auf den rechten Fahrstreifen befindlichen Toyota übersah. In der Folge kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen den Autos. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 5000 Euro beziffert.

Zweiter Unfall am Nachmittag

Gegen 16 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall zwischen der Anschlussstelle Oberkrämer und dem Kreuz Oranienburg, bei dem der 38-jährige Fahrer eines Wohnmobils der Marke Fiat auf einen Skoda auffuhr. Der Skoda wurde in der Folge auf einen vorausfahrenden Kia geschoben. Das Wohnmobil und der Skoda waren nicht mehr fahrbereit, die Fahrer kümmerten sich eigenständig um die Bergung ihrer Fahrzeuge. Aufgrund des Einsatzes der Rettungsfahrzeuge war die Richtungsfahrbahn Richtung Frankfurt/Oder für etwa 15 Minuten voll gesperrt. Der Sachschaden wird mit etwa 8000 Euro angegeben.

Von MAZonline