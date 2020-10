Kreuz Oranienburg: Betrugsversuch mit Goldschmuck auf der A111

A111/Krreuz Oranienburg

Am Dienstag (13. Oktober) gegen 14.25 Uhr meldete sich ein 31-jähriger Berliner bei der Polizei und gab an, dass er er mit seinem Fahrzeug auf der A111 zwischen der Anschlussstelle Hennigsdorf und dem Kreuz Oranienburg in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs war. Auf dem Seitenstreifen habe ein bisher unbekannter Mann mit seinem Auto der Marke VW gestanden und offenbar eine Panne vorgetäuscht, so dass der hilfsbereite Mann anhielt.

„Der bisher unbekannte Mann wollte dem 31-Jährigen einen Goldring verkaufen“, erläuterte Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. „Der Berliner ging aber nicht auf das Kaufangebot ein und setzte seine Fahrt fort.“ Beamte der Autobahnpolizei konnten den Goldverkäufer im Rahmen der Nahbereichsfahndung nicht mehr feststellen.

Von MAZonline