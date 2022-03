Sachsenhausen/Kiew - Krieg in der Ukraine: Ehemaliger Häftling des KZ Sachsenhausen will in Kiew bleiben – Spendenaktion initiiert

Volodymyr Korobov wurde 1943 als jugendlicher Ukrainer in das KZ Sachsenhausen eingeliefert. Jetzt erlebt der 95-Jährige Putins Angriffskrieg in Kiew – wo er auch bleiben will. Das Sachsenhausen-Komitee nimmt Spenden für ihn entgegen, mit denen Medikamente und Verpflegung gesichert werden sollen.