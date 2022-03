Krieg in der Ukraine: Friedrichsthaler wollen Geflüchteten helfen

Friedrichsthal

Die Stühle und Bänke in und vor der Feuerwehr in Friedrichsthal reichten am Mittwochabend kaum aus, um allen engagierten und interessierten Anwohnern einen Sitzplatz bieten zu können. Rund 30 Friedrichsthaler waren dem Aufruf ihres Ortsvorstehers Jens Pamperin gefolgt, um in einer offenen Diskussionsrunde die Möglichkeiten zur Hilfe für ukrainische Geflüchtete zu besprechen.

Ortsvorsteher Jens Pamperin hat Freunde und Bekannte in der Ukraine

Jens Pamperin kennt die aktuelle Situation in der Ukraine nur zu gut. „Ich habe selbst Verwandt- und Bekanntschaft dort“, erzählte er. „Auch in einem Ort, der kürzlich von Putins Truppen angegriffen und zerstört wurde.“ Zudem sei ein ehemaliger Mitarbeiter, mit dem er noch in Kontakt steht und der jetzt wieder in sein Heimatland zurückgekehrt sei, Ukrainer. So war für ihn schnell klar, dass auch Friedrichsthal bei der Unterbringung und Versorgung Geflüchteter helfen will.

„Wenn man irgendwie kann, möchte man ja auch helfen“, begründete eine Gesprächsteilnehmerin ihre Anwesenheit. Und so tauschten sich die Friedrichsthaler über schon erfolgte oder noch geplante Hilfsmöglichkeiten aus. Auch Ukrainer, die selbst vor dem Krieg geflüchtet sind, waren vor Ort. „Wir wollen jetzt einfach Ideen sammeln und ich bin begeistert, wie viele von euch dem Aufruf gefolgt sind“, wandte sich Jens Pamperin an die Anwesenden.

Jens Pamperin koordiniert die Friedrichsthaler Hilfsangebote mit dem Krisenstab der Stadt Oranienburg. Quelle: Enrico Kugler

Vor allem Wohnraum sei aktuell wichtig, um den Geflüchteten sein sicheres Dach über dem Kopf bieten zu können. Daraufhin meldete sich sogleich der erste Teilnehmer. „Wir haben verfügbaren Wohnraum für zwei Personen“, bot er an. Auch die örtliche Pension wurde ins Gespräch gebracht. Diese sei aber vorerst bis Ende März voll belegt. Die alte Turnhalle am Sportplatz sei keine Option, weile diese einsturzgefährdet sei. Doch Unterkünfte werden dringend benötigt: „Die ersten Geflüchteten sind bereits auf dem Weg nach Friedrichsthal.“

Erster Wohnraum für ankommende Geflüchtete steht in Friedrichsthal zur Verfügung

Ein weiterer Anwohner meldete sich. „Ich stelle Bungalows zur Verfügung, aber da fehlt es zum Teil noch an Ausstattung wie Waschmaschinen.“ Daraufhin gründete sich spontan eine Whatsapp-Gruppe, über die Hilfsangebote schnell und unkompliziert koordiniert werden sollen. Bei möglichen Sprachbarrieren sicherten die bereits in Friedrichsthal lebenden Ukrainer ihre Unterstützung zu. Und das Engagement der Friedrichsthaler ging noch weiter. „Ich würde bei nötigen Behördengängen unterstützen, sowohl bei der Organisation als auch der Wahrnehmung“, bot sich eine Frau an.

Die Plätze in und vor der Wache Nord waren reichlich besetzt. Quelle: Enrico Kugler

Zur Diskussion standen auch behördliche und rechtliche Auflagen für die vor dem Krieg Geflüchteten. Wer darf wie lange unter welchen Voraussetzungen bleiben? Das müsse noch von offizieller Seite geklärt werden, war die einhellige Meinung. „Wichtig ist ja auch, bei welchem Status welche Leistungen in Deutschland beantragt werden können und unter welchen Voraussetzungen hier gearbeitet werden darf“, warf eine Teilnehmerin ein.

Fest stehe aber, dass zumindest die Frage nach ärztlicher Versorgung vorerst geklärt ist: „Aktuell sind Geflüchtete für die ersten 90 Tage krankenversichert“, wusste einer der Anwesenden zu berichten. Wie es sich allerdings für die Zeit danach verhält, müsse ebenfalls noch geklärt werden. Außerdem reichte Jens Pamperin, der sich in der nächsten Woche selbst auf den Weg an die polnisch-ukrainische Grenze machen will, eine Liste der Hilfsinitiative des Oranienwerks herum.

In Windeseile wurde eine Whatsapp-Gruppe ins Leben gerufen. Quelle: Enrico Kugler

Hilfsangebote werden mit dem Krisenstab der Stadt Oranienburg koordiniert

Damit die Hilfsangebote auch wirklich ankommen und fortlaufend aktualisiert werden können, beschlossen die Friedrichsthaler kurzerhand, das Treffen ab sofort vorerst an jedem Mittwoch stattfinden zu lassen. „Dann halten wir fest, wir treffen uns immer um 17 Uhr“, fasste Jens Pamperin zusammen. „Dann können hier auch Spenden abgegeben werden.“ Auch auf den Ortsvorsteher kommt nun einiges an Arbeit zu. „Ich werde dem Krisenstab der Stadt Oranienburg unsere Hilfsangebote mitteilen.“

Von Stefanie Fechner