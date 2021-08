Kritik am Runge-Schulleiter: Abiturrede wirft Fragen auf

Oranienburg

Die Vorwürfe klingen unglaublich und kratzen am hervorragenden Image des Oranienburger Runge-Gymnasiums als Traditionsschule, in der unzählige Generationen der Leistungsstärksten aus der Region ihr Abitur gemacht haben. Vor allen aber sind sie geeignet, die Arbeit und die Person von Schulleiter Henry Krüger in ein extrem übles Licht zu rücken.

Es geht um den mehrseitigen Brief eines anonymen Autors, der zu Beginn der Sommerferien an die MAZ-Redaktion geschickt wurde. Angesichts der Anonymität wäre der Fall eigentlich erledigt gewesen. Jedoch wird in dem Schreiben ein „mutiger und charismatischer Absolvent dieser Schule“ genannt, der in seiner Abiturrede am 18. Juni dieses Jahres „seine Erfahrungen mit Krügers System“ geschildert habe. Ein mitgelieferter Link führt zu einem Videomitschnitt. Und das mit Beifall bedachte Gesagte lässt aufhorchen.

Absolvent: „Man kann Schule gestalten – und man kann Schule verwalten.“

„Es ist eigentlich schade, sagen zu müssen, dass die meisten von uns über die letzten Jahre, Tag für Tag mehr und mehr den Glauben daran verloren, wofür diese Schule eigentlich stehen sollte“, sagt der Redner. „Ich selbst und viele andere entschieden sich für dieses Gymnasium wegen seiner Offenheit, der Freundlichkeit, der Atmosphäre, dem wortwörtlichen Runge Geist, den man erleben konnte.“ Doch das sei vor sieben Jahren gewesen, als er als Grundschüler beim Tag der offenen Tür begeistert gewesen sei vom Umgangston, den Lehrern und auch dem, was die Schüler sagten, erzählt der 18-Jährige, der seinen Namen nicht öffentlich preisgeben möchte, beim Interview mit der MAZ. Seitdem er an der Schule gewesen sei, hätten sich die Dinge geändert. „Und all die schönen Dinge, die viele von uns anfangs so überzeugten, verblassten nach und nach. Die Begeisterung sank spürbar unter den Schülern, den Eltern und Lehrern“, heißt es in der Abschlussrede. Zu viele Lehrer seien verabschiedet worden. „Und dazu fällt mir nur ein tragender Gedanke ein“, so der Absolvent: „Man kann Schule gestalten – und man kann Schule verwalten.“

Dankbar für „die wenigen guten Seelen“

Doch zum Gestalten gehöre wesentlich mehr, als nur das zu tun, was von einem erwartet wird. Es bedeute, sich zu engagieren, sich einzubringen und über sich hinauszuwachsen. Viele hätten Tag für Tag ihr Bestes gegeben. „Doch fast alle stießen wir auf die omnipräsente Wand aus totalitärem Beton. Und Beton ist gewiss kein kooperatives Material“, stellt der Redner fest. Aber Gestalten bedeute Gemeinschaft und dass jeder sich einbringen darf. „Und nicht, dass die Ideen, Bedürfnisse und Wünsche der Schüler übergangen, ignoriert, fast möchte ich schon sagen verachtet werden.“ Vieles laufe am Runge „schon lange nicht mehr in die richtige Richtung“, heißt es in der Rede. „Und umso dankbarer sind wir alle für die wenigen guten Seelen hier, die das gesamte Konstrukt trotz allem noch zusammenhalten und uns maßgeblich zu den Menschen gemacht haben, die wir heute sein dürfen.“

Schulamtsleiter: „Fast alle Behauptungen sind für uns haltlos.“

Diese Worte eines 18-Jährigen haben die Redaktion veranlasst, der Sache doch weiter nachzugehen. Dabei stellte sich heraus, dass der ursprüngliche Brief nicht nur an die MAZ, sondern zeitgleich auch an das brandenburgische Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) geschickt wurde, wie Dietmar Menzel als Leiter des Staatlichen Schulamtes in Neuruppin auf Nachfrage bestätigte. Nach seinen Worten sei den Vorwürfen während der Sommerferien nachgegangen worden und diese hätten sich fast alles als „haltlos“ erwiesen. Henry Krüger habe seine Stellungnahme dazu abgegeben. Auch sei mit Kollegen gesprochen worden. „Es outete sich nicht einer“, fasst Menzel zusammen. Es könne auch nicht von einer Flucht von Lehrerinnen und Lehrern die Rede sein. „Genau das Gegenteil ist der Fall: Viele wollen ausschließlich ans Runge“, sagt Menzel. Die Nachfrage sei deutlich größer als die Stellenzahl. Der Schulamtsleiter sprach von Eifersucht und Neid einer Einzelperson. Aus diesem Grund sei auch Strafanzeige gegen unbekannt gestellt worden.

Anonymer Brief: „Sein Regime ist autoritär“

Im Brief heißt es: „Sein Regime ist autoritär und auf persönliche Vorteilsnahme ausgerichtet“, heißt es. „Seine Werte sind rein materiell, sein Porsche-SUV mit seinen Initialen parkt täglich auf dem Behindertenparkplatz der Schule, während die Lehrer zum zehn Minuten Fußweg entfernten Parkplatz laufen.“ Im Zeitraum seiner eigenen Schulleiterbewerbung sei es ihm gelungen, „seine Ehefrau, die am Nachbargymnasium tätig war, ans Runge-Gymnasium zu holen, obwohl es keinen Bedarf an ihrer Fächerkombination gab“, heißt es in dem anonymen Brief. „Seitdem herrscht Vetternwirtschaft.“

Dietmar Menzel widerspricht dem Vorwurf der Vetternwirtschaft

Dass der Schulleiter gar nicht in der Position für derartige Personalentscheidungen sei, macht Dietmar Menzel deutlich. Sehr wohl habe es Bedarf an ihrer Fächer-Kombination gegeben. Und dass seine Frau oder seine Tochter, die das benachbarte Oberstufenzentrum besucht, sich gelegentlich im Schulleiterzimmer aufhalten, sei auch nicht ungewöhnlich.

Dietmar Menzel, Leiter des Staatlichen Schulamtes in Neuruppin. Quelle: Peter Geisler

Henry Krüger selbst äußert sich sehr betroffen zu den Vorwürfen: „Ich bin enttäuscht und frustriert, dass sich so etwas Bahn bricht“, sagt er. „Hier hat offenbar jemand den Plan, mich massiv zu schädigen – da hat offenbar jemand eine hohe Frustration.“ Und auch der Zeitpunkt verwundere ihn, denn eigentlich handele es sich um „kalten Kaffe“, der bereits 2019 artikuliert und natürlich auch ausgewertet worden sei. „Das ist alles im Kollegium diskutiert worden.“ Es gebe „ein sehr gutes Arbeitsklima im Kollegium. Die Kollegen seien sehr selbstbewusst, sodass Dinge direkt oder über den Lehrerrat geklärt würden. „Ich habe großes Interesse an guter Kommunikation, das pflegen wir sehr“, so Krüger, der seit ab 2000 Konrektor war und seit 2015 als Schulleiter fungiert. Gleichzeitig sei er auch „kein Typ, der Konfrontationen aus dem Weg geht“.

Bei Befragung des Kollegiums Führungsstil kritisiert

In dem anonymen Brief wird eine große Unzufriedenheit im Kollegium beschrieben. Diese sei mehrfach durch den Lehrerrat an die Schulleitung herangetragen worden und habe nach langen Verhandlungen zu deren Bereitschaft geführt, sich über die ISQ-Plattform (Institut für Schulqualität der Länder Berlin und Brandenburg) durch das Kollegium evaluieren zu lassen. Eine große Mehrheit habe diese Möglichkeit vom 25. bis 29. März 2019 genutzt. Dabei seien folgende Aspekte genannt, „aber dem Kollegium als Ganzes nicht zugänglich gemacht worden“. Genannt worden sei unter anderem ein „Führungsstil, der von Profilierungssucht und privaten Interessen gekennzeichnet ist“. Es gebe „keine Kommunikation auf Augenhöhe“ und eine „geringe Wertschätzung der Schulleitung gegenüber Kollegen“. Es sei der Wunsch nach einer modernen Schulorganisation mit flacheren Hierarchien, erweiterter Schulleitung und kooperativem Führungsstil geäußert worden. Es gebe Tendenzen, das Kollegium mit Privilegien zu spalten. Das betreffe Räume, Stundenpläne sowie die Anredeform (Du-Sie).

24 Lehrkräfte hätten sich „hinreißen lassen“

Zum Auswerten der Evaluation habe Krüger für den 9. April 2019 kurzfristig eine Dienstberatung einberufen. In dieser habe der Schulleiter eine Rede gehalten, in der er auf das „subjektivierte Feedback“ einging, zu dem sich 24 Lehrkräfte hätten „hinreißen lassen“. In dieser Rede habe er jegliche geäußerte Kritik zurückgewiesen. „Auch weitere Versuche seitens der Lehrkräfte, Missstände zu beenden und Veränderungen herbeizuführen, scheiterten und wurden schon im Keim erstickt, Kritiker (sowohl auf Schüler- als auch auf Lehrerseite) werden mit autoritärem und demütigendem Verhalten zum Schweigen gebracht“, heißt es in dem anonymen Brief weiter.

Vertreter vom Lehrerrat: „Ich erlebe eine andere Praxis.“

Das Entsetzen des Lehrerkollegiums hinsichtlich des Briefes und der Abschlussrede drückte Sebastian Angelmi am Donnerstag im MAZ-Gespräch aus. Als Mitglied des Lehrerrates sei er dazu auserkoren worden, ein diesbezügliches Statement abzugeben. Nach der Rede habe es zwar Beifall gegeben, Schüler hätten sich im Anschluss jedoch gleichermaßen davon distanziert. Ebenso habe sich das Kollegium in einer Beratung mit dem zuständigen Schulrat am Mittwoch dieser Woche von den Aussagen des Briefes distanziert, sagt der 39-Jährige und bekräftigt: „Ich erlebe eine andere Praxis.“ Jeder könne offen sagen, was ihn bewegt, ohne Repressalien befürchten zu müssen.

„Wir werden nicht weiter tätig“, kündigte Schulamtsleiter Dietmar Menzel an.

Von Helge Treichel