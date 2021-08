Kritischen Stimmen zum Trotz: TKO sieht Schlosspark-Nacht als positives Signal für die Zukunft

Oranienburg

Wundervolle Lichtilluminationen am Abend, Elfen und Trolle die in fantasievollen Kostümen mit Seifenblasentricks begeisterten, langvermisste Livemusik auf zwei Bühnen und zum Abschluss ein glitzerndes und funkelndes Höhenfeuerwerk. Die Oranienburger Schlosspark-Nacht verzauberte für rund sechs Stunden am Sonnabend die Besucher.

Magische Zauberwelt im Schlosspark. Quelle: Robert Roeske

Exakt 2740 zahlende Gäste strömten am Sonnabend in den Schlosspark und ließen sich dabei auch nicht vom zwischenzeitlich einsetzenden Regen entmutigen. „Wir sind absolut zufrieden. Sicherlich waren es deutlich weniger Besucher als bei der letzten Austragung 2019, aber man darf immer nicht vergessen, dass war alles vor Corona“, blickt Franziska Winter, Betriebsleiterin der Tourismus und Kultur Oranienburg (TKO), zurück. Gerade einmal drei Wochen hatten die Verantwortlichen Zeit eine Schlosspark-Nacht auf die Beine zu stellen, die dem auch gerecht werden sollte. „Seit der veränderten Eindämmungsverordnung am 1. August war klar, dass wir mehr als 1000 Besucher empfangen können. Ab diesem Moment begannen die Planungen. Allerdings erhielten wir auch am 28. August die neue Verordnung, die dann die sogenannten 3 G’s vorschrieben. Das war alles nicht einfach umzusetzen“, so Winter. Zumal auch viele Künstler schlichtweg zeitlich nicht mehr verfügbar waren.

TKO-Betriebsleiterin Franziska Winter. Quelle: Enrico Kugler

Drei höchst arbeitsreiche und anstrengende Wochen führten aber zu einem gelungenen Event, auch wenn es einige kritische Stimmen in den sozialen Netzwerken anhand des Eintrittspreises von 18 Euro für Vollzahler gab und den umfangreichen Einlasskontrollen. „Der Preis ist unverändert geblieben im Vergleich zum Jahr 2019. Allerdings haben sich nahezu alle Kosten deutlich erhöht, unter anderem auch um die Vorgaben der Eindämmungsverordnung umzusetzen“, so Franziska Winter. Als Beispiel nennt die TKO dabei die Lichtillumination, die vor zwei Jahren noch 8000 Euro kostete und nun 18000 Euro und den deutlichen höheren Aufwand an Sicherheitspersonal, unter anderem um die Zugänge in den Schlosspark den Coronaregeln anzupassen. „Die gesamte Veranstaltungsbranche lag ewig brach. Es ist nicht so einfach überhaupt jemanden in der kurzen Zeit zu engagieren und dann sind die Preise halt teilweise explodiert“, so Winter. Bei der Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH sei man daher auch nicht unbedingt davon ausgegangen, das man finanziell ein dickes Plus erzielen wird.

Auf zwei Bühnen wurde wieder Livemusik dargeboten. Quelle: Robert Roeske

„Uns war es dennoch wichtig diese Veranstaltung durchzuführen, was auch eine Art Signalwirkung darstellt. Viele Kommunen und Städte haben geplante Feste im August abgesagt. Aber man hat gesehen am Sonnabend, die Besucher vor Ort waren begeistert und schon dafür hat es sich absolut gelohnt“, so Winter. Bei der TKO ist allerdings nun keine Zeit zum lange durchschnaufen, denn der Regionalmarkt Ende September und das Oranienburger Stadtfest am ersten Oktoberwochenende stehen bereits in den Startlöchern. „Die vergangenen drei Wochen waren schon für alle Mitarbeiter sehr herausfordernd, aber nun geht es nahtlos weiter“, so die Betriebsleiterin.

Von Knut Hagedorn