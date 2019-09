Germendorf

Mit solch einem Andrang hätten selbst die kühnsten Optimisten nicht gerechnet. Mehr als 4000 Besucher strömten am Sonnabend nach Germendorf, um sich beim 3. Ostalgietreffen 250 Pkw’s und mehr als 600 Zweiräder aus einstigen DDR-Beständen anzuschauen.

Für Fans der Marke Simson war der Sonnabend ein Pflichttermin. Quelle: Robert Roeske

Schon am frühen Sonnabendmorgen konnte man erahnen, welch Zulauf das von der freiwilligen Feuerwehr Germendorf, den Kultvögeln und dem FSV Germendorf veranstaltete Event haben wird, denn die Anfahrt der ausgestellten Fahrzeuge legte den Verkehr ab Oranienburg kurzzeitig lahm. „Wahnsinn was hier los war, am Tage war dann auch nahezu ganz Germendorf zugeparkt, da der Ansturm der Besucher so gewaltig war“, freute sich auch Heino Sandig, Vereinsvorsitzender des FSV Germendorf, über das rege Interesse am dritten Ostalgietreffen. 250 Pkw’s und über 600 Zweiräder aus alten DDR-Beständen wurden ausgestellt, dazu luden über 30 Stände zum Bummeln und Stöbern ein. „Man merkt einfach dass die Leute gerne an die Zeit von früher zurückdenken und die Tradition pflegen. Ostalgietreffen boomen“, bemerkt auch Heino Sandig.

Der Hauptpreis war in diesem Jahr eine Simson Star aus dem Jahr 1973. Quelle: Robert Roeske

Der Hauptpreis der Tombola, eine Simson Star aus dem Jahr 1973, ging nach Leegebruch, wird dort aber voraussichtlich erstmal in der Garage bleiben. „Ein 14-Jähriger Junge hat den Hauptpreis gewonnen. Witzig war dass er bei der Ziehung nicht mehr da war, aber sein Los seinem Nachbarn gegeben hatte. Abends kam der junge Mann dann noch mal vorbei und holte sich sein neues Schmuckstück ab“, so Heino Sandig.

Bertram Thoms aus Oranienburg kam mit einem Moped der Marke Dkw aus dem Jahre 1928. Quelle: Robert Roeske

Auch in diesem Jahr waren wieder viele seltene Exemplare gerade an Zweirädern zu sehen. Für Heino Sandig war demnach auch eine Simson aus den siebziger Jahren das Highlight. „Ein Sammler aus Kremmen hat eine Simson Star GS präsentiert. So eine Maschine siehst du sonst eigentlich nur im Simson-Museum in Suhl. Unser Ostalgietreffen war auch die erste Ausfahrt, die der Besitzer mit der Maschine gemacht hat.“ Ansonsten wurden auch viele Trabanten ausgestellt, das Kultauto der DDR. „Ich denke der Mix war das entscheidende, für jeden war was dabei“, freut sich Heino Sandig über ein rundum gelungenes Fest.

Bassist „Ulze“ (2.v.l.) und Sänger „Bocki“ (2.v.r.) der Band „Goitzsche Front“ bei der Übergabe der Trikots an den FSV Germendorf. Quelle: Knut Hagedorn

Auch für den FSV Germendorf gab es noch ein Highlight, so überreichte die Deutschrockband „Goitzsche Front“ aus Bitterfeld neue Trikots dem Fußball-Kreisligisten. Die Ostrockband ist neuer Trikotsponsor. Anschließend gaben die Bitterfelder noch fleißig Autogramme und standen für Fotowünsche parat. Einige hartgesottene Fans der Band reisten sogar extra aus Sachsen-Anhalt nach Oberhavel, um ihre Lieblinge zu sehen.

Von Knut Hagedorn