Oranienburg

In der Fragestunde im Landtag Brandenburg äußerte sich Kulturministerin Martina Münch zum aktuellen Stand der Verbesserung der Anbindung der Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen. Nachgefragt hatte der Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann.

Hohe Belastung der Zufahrt zur Gedenkstätte

Über die Anbindung der Gedenkstätte wird unter Anwohnern und der Stadt Oranienburg stark diskutiert. Die Stadt arbeitet an Lösungen für eine verbesserte Besucherführung, berücksichtigt aber auch die Interessen der Anwohner. „Die Anwohner fühlen sich zunehmend aufgrund von steigenden Besucherzahlen in ihrer Wohnqualität und damit verbundenem Müllanfall oder Belästigungen durch Dieselabgase der Reisebusse gestört. Erste Maßnahmen zur Entlastung der Anwohner wie das Aufstellen von Müllbehältern, das Anbringen von Geschwindigkeitsanzeigen oder die Erneuerung des Gehweges in der Straße der Nationen wurden durch die Stadt bereits umgesetzt“, kommentiert Lüttmann die Sachlage.

Lösung für beide Seiten gesucht

Geprüft werde laut der Ministerin außerdem eine Buslinienänderung, eine Taktverdichtung und die Möglichkeit eines Shuttlebusses. Ihr Vertrauen sprach Münch der Arbeitsgruppe der Stadt Oranienburg aus. Lüttmann erläutert weiter, er könne den Frust der Anwohner verstehen. Steigende Besucherzahlen würden für das Wohngebiet auch höhere Belastungen bedeuten, so der Landtagsabgeordnete. „Ich hoffe deshalb auch, dass die Arbeitsgruppe zu einer guten Lösung findet, die am Ende auch alle Beteiligten mittragen können. Diese sollte so aussehen, dass ein würdevolles Gedenken der Opfer gewahrt bleibt, muss aber auch die berechtigten Interessen der Anwohner berücksichtigen.“

Von MAZonline