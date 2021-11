Kunst aus der Dose – großformatig und mit knalligen Farben

Bergfelde/Birkenwerder

Jeder, der in Oberhavel zu Hause ist, kennt seine Werke. Überall hat Andreas Werner seine Spuren hinterlassen – auf Trafohäuschen und Telekom-Kästen ebenso wie auf riesigen Fassaden. Atemberaubende und farbenfrohe Gemälde hat er darauf geschaffen, haushohe und fotorealistische Werbebotschaften aufgesprayt und architektonische Verzierungen, die Häusern eine historische Anmutung verleihen – allein mit Farbe. Von ihm stammt auch die Friedensbotschaft an einem Hausgiebel in der Bernauer Straße in Oranienburg. Es gibt unzählige Beispiele in zahlreichen Oberhavel-Kommunen, in Berlin und sogar bundesweit.

Sehenswert: Andreas Werner mit seiner Fassadenkunst auf Instagram: andreaswerner.art. Quelle: privat

Andreas Werner ist von Hause aus Mediengestalter und Grafikdesigner – nennt sich selbst aber Fassadenkünstler. Diese Berufsbezeichnung hat sich der 42-Jährige selbst ausgedacht. „Fassadenkünstler kann man nicht lernen“, sagt er geradeheraus. Und deshalb habe er, abgesehen von seiner gar nicht so langen Tätigkeit in einer Werbeagentur, auch keine Ausbildung. Als Autodidakt habe er sich selbst beigebracht, wie man Wände und andere Objekte so gestaltet, dass sie zu einem wahren Blickfang werden. Der Erfolg und die Aufträge auch für renommierte Firmen und Weltkonzerne geben ihm Bestätigung und das tägliche Brot. Zu den Referenzen zählen Arbeiten für Vattenfall, Siemens oder Eon sowie den Zoo und Tierpark.

Graffiti-Workshop an einer Oberschule

Hinzu kommen Schulprojekte wie der einwöchige Graffiti-Workshop, den er gerade mit Jugendlichen in einer Oberschule im Wedding absolviert. Dabei zeige er den Jugendlichen, wie diese selbst ein zwei mal 50 Meter großes Wandbild gestalten können. Ziel sei es, den Namen der Schule an die Wand zu bringen und dabei jeden Buchstaben individuell zu gestalten. Werner liebt die Arbeit mit jungen Menschen, weil ihn diese an seine eigenen Wurzeln erinnert. Und die liegen in Bergfelde und Birkenwerder, wo er aufwuchs und wohnte. Aktuell lebe er in Berlin-Pankow. Und wären die Grundstückspreise anders, wäre er auch gern wieder in der alten Heimat zu Hause. Am liebsten mit Partnerin und Kindern. „Aber ich habe leider noch nicht die Richtige getroffen“, sagt er.

Die Hände der Mona Lisa am Moritzplatz in Berlin. Aber auch das berühmte Lächeln hat Andreas Werner perfekt auf die Fassade gebracht – in 18 mal 15 Metern Größe. Quelle: privat

Bei seiner Berufswahl sei er schlicht seinem Herzen gefolgt, erzählt Andreas Werner. Er habe aus seinem größten Talent einen Beruf gemacht. Irgendwann habe er schlicht vor der Wahl gestanden, weiter bei der Werbeagentur zu arbeiten – oder die Projekte zu realisieren, die ihm angeboten wurden. „Dazu jedoch musste ich mich selbstständig machen.“ Werner entschied sich für die Fassadenkunst und die Selbstständigkeit. Mehr als 15 Jahre sei das jetzt her. Bereut habe er diesen Schritt nie. Im Gegenteil: „Ich kann nur allen dazu raten, das zu tun, was sie am liebsten machen“, sagt er. Dabei sollte seiner Ansicht nach auch nicht so sehr auf das Geld geschaut werden.

„Harte Zeiten“ – auch durch Corona

Allerdings habe es immer mal wieder „härtere Zeiten“ gegeben, gibt er zu. So wie zuletzt auch in der Coronazeit. Aber er liebe nun einmal, was er tut. „Ich mache das mit viel Herzblut“, sagt er. Und meist auch mit großer Detailversessenheit. Schließlich sei jede Fassade auch ein Aushängeschild. „Das i-Tüpfelchen ist mir wichtig.“ Dafür hänge er gerne auch ein, zwei Stunden mehr dran. Denn bestimmte Details oder der besondere Glanz seien es, die erst den Wow-Effekt erzeugen. Und dafür mache er das schließlich alles. „Das ist das, was mich auszeichnet“, sagt der Fassadenkünstler. Für das gewisse Etwas nutzt Andreas Werner ein Sammelsurium von nicht weniger als 800 Spraydosen, manche mit kaum wahrnehmbaren Farbnuancen. Der Grund: „Man kann nicht mischen.“

Rund 800 Farbdosen nutzt Werner für seine Arbeiten. Quelle: Helge Treichel

Mittlerweile ist Andreas Werner bundesweit im Einsatz. Deutschlandweit gebe es etwa 40 Künstler wie ihn. Untereinander sei man gut vernetzt und realisiere auch gemeinsam Projekte. In Großstädten wie Berlin werde Fassadenkunst gelegentlich Opfer von Graffitikollegen. Verurteilen kann und will Werner das aber nicht. Der Grund für seine Toleranz: „Ich komme ja selbst vom Graffiti.“

Für den Jugendclub bereits das dritte Fassadenbild

Diese Sozialisierung in der Subkultur hat ihm seinen Lebensweg überhaupt erst eröffnet. Hier lernte er mit den Farben und Techniken umzugehen – oder mit den ganz unterschiedlichen Sprühaufsätzen der Dosen.

Andreas Werner auf seiner „S-Bahn“ 2015 in Teltow. Quelle: privat

Im Sommer 2017 gestaltete Andreas Werner die Fassade des Kinder- und Jugendfreizeithauses Corn in Birkenwerder. Tagelang stand er auf dem Gerüst, um gut 80 Quadratmeter zu gestalten. Es ist sein inzwischen drittes Fassadenbild für den Jugendclub, mit dem er sich auch persönlich seit seiner Jugend verbunden fühlt. Das erste Bild wurde bei einem Brand der Außenterrasse zerstört, das zweite verschwand unter einer Fassadendämmung. Mehr der wirklich sehenswerten fotografischen Eindrücke auf Instagram: andreaswerner.art.

Von Helge Treichel