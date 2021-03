Kurze Wege, gemeinsames Lernen, nachhaltige Planung

Oberhavel

„Schulen zu planen und zu entwickeln bedeutet: Der Zukunft einen Weg bahnen. Mit unserem Grundsatzpapier haben wir die Basis für eine vorsorgende und qualitätssteigernde Schulpolitik und -entwicklung in Oberhavel gelegt. Kurze Wege, längeres gemeinsames Lernen, nachhaltige Planung – so lassen sich unsere Vorstellungen zusammenfassen“, erklärte Ingrid Hüchtker, Sprecherin des Kreisverbandes Bündnis 90/Die Grünen Oberhavel. Die Bündnisgrünen hatten am Donnerstag auf einer digitalen Mitgliederversammlung das vom Vorstand vorgelegte Papier „Schullandschaft Oberhavel“ einstimmig beschlossen.

„Wir entwickeln aus unseren Grundsätzen für eine inklusive, sozial gerechte und nachhaltige Bildung unsere aktuellen Positionen zum Beispiel zu den Fragen der Schulstandorte und Schulgrößen“, ergänzte Susanne Mosch, Vorsitzende der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, „Damit unterscheiden wir uns durchaus von anderen Akteuren, die eher Politik machen, weil sich Gelegenheiten bieten.“

Schulen sind nicht nur Lern, sondern auch Lebensorte

Grundsätzlich geben die Bündnisgrünen dem längeren gemeinsamen Lernen den Vorzug und sprechen sich deshalb gegen ein weiteres Gymnasium im Südkreis aus, eher sollten bestehende Einrichtungen ausgebaut werden. Oberschulen sollen nach den Vorstellungen der Bündnisgrünen in kommunaler Trägerschaft bleiben – und nicht in die Trägerschaft des Landkreises abgegeben werden. „Schulen sind nicht nur Lern-, sondern auch Lebensorte. Sie gehören zum kommunalen Leben. Kommune und Oberschulen brauchen eine enge, auf persönlichen Beziehungen aufbauende Zusammenarbeit“, erläuterte Hüchtker.

Für eine Oberschule in Fürstenberg

Ein weiterer wichtiger Punkt sei die Wohnortnähe – auch der Oberschulen. Deshalb treten die Bündnisgrünen ein für eine Oberschule in Fürstenberg, als Zweigstelle der Granseer Siemens-Oberschule oder als Ausgründung. „Wir wollen eine exzellente Bildung und gerechte Startbedingungen für alle. Stundenlanges Warten auf den Schulbus oder den Zug, der nur stündlich fährt, bremst zu viele Schülerinnen und Schüler aus dem Nordkreis aus“, kommentierte Hüchtker. „Kleinliches Zählen der zu erwartenden Schüler, um dann die Genehmigung einer wohnortnahen Schule zu verweigern, ist kein Zukunftsdenken.

Nachhaltigkeit und Ökologie beim Bau und Ausbau von Schulen

“Beim Ausbau und Bau von Schulen wollen die Bündnisgrünen Prinzipien der Nachhaltigkeit und Ökologie gewahrt wissen. Wichtig ist ihnen zudem, dass Pädagog_innen und Planer_innen bereits vor den baulichen Planungsphasen zusammenarbeiten. Die sogenannte Leistungsphase 0 sollte vom Landkreis deshalb fest implementiert werden. Denn die Gestaltung der Räume sei immer auch eine Frage der Pädagogik.

Von MAZonline