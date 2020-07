Sperrung am Kreuz Oranienburg - Kurzfristige Sperrung am Kreuz Oranienburg in der Nacht: Sperrung der B96-Abfahrt auf die A10

Zu einer kurzfristigen Sperrung der B96-Abfahrt auf die Bundesautobahn 10 kommt es ab Montagabend bis zum frühen Dienstagmorgen am Kreuz Oranienburg.