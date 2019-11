Kurzweiliger Zeitzeugen-Abend in Oranienburg: Lebendige Erinnerungen – von heiter bis absurd

Oranienburg

Als Bürgermeister Alexander Laesicke am Sonnabendabend eingangs der Podiumsveranstaltung „30 Jahre Mauerfall – Zeitzeugen aus unserer Region berichten“ als Gast aus seinem privaten Nähkästchen plauderte und freimütig von seiner „Riesenenttäuschung“ berichtete,die ihm seine Katze damals bescherte, als sie die mit Westmark („Die waren wie ein Schatz!“) teuer erkauften Brekkies aus dem Intershop („Hatte ich im Westfernsehen in der Werbung gesehen, die glückliche Katze hatte offenbar Eindruck hinterlassen“) verschmähte („Sie kannte halt nur Schabefleisch“), gab es das erste Mal lautstarkes, heiteres Gelächter im großen Saal der Stadtbibliothek. Längst waren die rund 150 Veranstaltungsbesucher da gedanklich tief in die Wendezeit vor 30 Jahren eingetaucht, an die ein jeder von ihnen ganz eigene Erinnerungen hat.

Die Erinnerungen an die bewegten Zeiten waren auch bei Hans-Joachim (l.) und Alexander Laesicke noch frisch und lebhaft. Beide berichteten äußerst amüsant von unterhaltsamen Erlebnissen. Quelle: Robert Roeske

Sechs Oranienburger hatten an diesem 30. Jahrestag des Mauerfalls im großen Veranstaltungssaal der Oranienburger Stadtbibliothekauf dem Podium vorn Platz genommen, um miteinander, aber eben auch mit Publikum in sehr persönliche Erinnerungen an die Zeit des Mauerfalls einzutauchen und sich auszutauschen. Grundlage der Veranstaltung bot eine Initiative des Kunstraum-Oranienwerk e.V., der in einer Broschüre eben diese persönlichen Erinnerungen von Menschen aus der Region festgehalten hat (siehe Infobox). Sechs von ihnen teilten ihre Geschichte mit den Veranstaltungsbesuchern. Neben Altbürgermeister Hans-Joachim Laesicke, Christian Rössler und Volkmar Ernst – zu Wendezeiten allesamt im Neuen Forum aktiv – saßen mit Jennifer Bernard, Maike Hansen und Susanne Bartelt auch drei Podianten vor den rund 150 Zuhörern, welche die DDR gar nicht mehr oder nur noch in den ersten Jahren ihrer Kindheit erlebt hatten. Gerade die Verschiedenartigkeit der Gesprächspartner sorgte dafür, dass ganz unterschiedliche Facetten rund um die DDR-und Wendezeit zu Wort kamen und bis heute geltende Vorurteile und Begrifflichkeiten zu „Ossis“ und „Wessis“ hinterfragt wurden.

Bereits deutlich vor Veranstaltungsbeginn waren die Zuschauerreihen gut gefüllt. Am Ende kamen rund 150 Besucher. Quelle: Robert Roeske

Bibliotheksleiter Daniel Fehlauer (Jahrgang 1989) moderierte den Abend und bezog das Publikum intensiv in das Podiumsgespräch mit ein. So kamen viele Zuhörer selbst zu Wort und machten in eindrücklichen Geschichten den Geist der Wendezeit noch einmal greifbar. Gar nicht so sehr das große Ganze rückte an diesem Mauerfall-Jubiläumstag im Verlauf des Abends in den Vordergrund. Vielmehr waren es die kleinen, feinen Anekdoten, die da zu hören waren, welche die Bedeutung dieses historischen Ereignisses noch einmal unterstrichen. Mit einer Menge Humor und Gelächter und vor allem auch sehr kurzweilig berichteten all die Zeitzeugen – auf dem Podium und davor – von heute teils absurd anmutenden Begebenheiten, die der DDR-Staat für seine Bürger bereitgehalten hatte. Viele von ihnen hätten bis zum 9. November „niemals geglaubt, dass diese Mauer wirklich fällt“. Umso spürbarer war, wie stark dennoch der Wunsch und die Sehnsucht nach Freiheit, nach einem wiedervereinten Deutschland gewesen sein muss.

Christian Rössler fand passende Schlussworte. Quelle: Robert Roeske

Christian Rössler entließ die Zuhörer nach mehr als zweieinhalb Stunden Plauderei schließlich mit den vielleicht wichtigsten Worten des Abends in die Nacht. Was sich aus den Ereignissen lernen lasse? „Auch wenn wir damals nur ein paar Leute waren – wir waren Multiplikatoren. Die Geschehnisse haben gezeigt: Wenn wir den Schulterschluss wahren, können wir viel erreichen und sogar Mauern einstürzen lassen. Die Fridays For Future Aktivisten können heute vielleicht die ganze Welt in Aufruhr versetzen“, zeigte er auf, wie wichtig das Engagement jedes einzelnen auch heute sei. „Es bedarf Mutes, Veränderungen anzusprechen. Mit Kleinigkeiten können wir die Welt verändern“, so seine Schlussworte.

Von Nadine Bieneck