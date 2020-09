Sanierungsarbeiten an der L 29 in Schmachtenhagen im Sommer hatten bei vielen Anwohnern Hoffnungen geweckt, dass auch der schlechte Zustand der Landesstraße in Richtung Zehlendorf in absehbarer Zeit behoben wird. Diesem Wunsch erteilte das Infrastrukturministerium nun laut einer Anfrage der Oranienburger Landtagsabgeordeten Heiner Klemp (Bündnis 90/Die Grünen) und Björn Lüttmann (SPD) eine Absage.