Teschendorf

Ein 41-jähriger LKW-Fahrer befuhr am Samstagabend mit seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger die B96 aus Nassenheide kommend in Fahrtrichtung Teschendorf. Laut Aussage eines davor fahrenden Zeugen fuhr er dabei bereits auffällig in Schlangenlinien.

Auf Höhe einer Straßenbaustelle vor dem Ortseingang Teschendorf missachtete der Fahrer das Rotlicht der Baustellenampel, fuhr ungebremst in die Baustellenabsperrung und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann vor Ort einen Wert von 2,1 Promille. Er wurde anschließend vorläufig festgenommen. Nach erfolgter Blutentnahme und Vernehmung mittels Dolmetscher wurde er nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wieder entlassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Von MAZonline