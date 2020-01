Germendorf

Durch einen Ladendetektiv wurde am Mittwochnachmittag (29. Januar) gegen 14 Uhr ein junges Pärchen beim Diebstahl einer Wassserpumpenzange im Wert von etwa 35 Euro festgestellt. Wie die Polizeiinspektion Oberhavel mitteilte geschah der Diebstahl in in einem Baumarkt in der Straße Zum Globus. Bei der Kontrolle des Pärchens in einem Büro kamen neben dem Diebesgut, welches der Mann in seinem Hosenbund versteckt hatte, auch ein Tierabwehrspray sowie Handschuhe zum Vorschein. Das veranlasste den Ladendetektiv dazu, die Polizei zu rufen. In diesem Moment flüchtete der Mann, hinterließ jedoch seinen Personalausweis. Die 18-jährige Frau verblieb vor Ort, wurde aber nach der Feststellung der Personalien durch den Ladendetektiv noch vor Eintreffen der Beamten entlassen. Da beide Diebe entgegen ihrer Personalien von Amts wegen abgemeldet und vermutlich derzeit ohne festen Wohnsitz sind, konnten sie bisher noch nicht von der Polizei festgestellt werden.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline